Més de mig miler de persones reclamen la llibertat dels 'Jordis'

En l’acte de la plaça de la Font hi han participat, entre altres, l’exdiputat de la CUP, Quim Arrufat

Actualitzada 16/01/2018 a les 23:45

«Tornem a la batalla»

La plaça de la Font de Tarragona ha aplegat a les vuit del vespre, més de mig miler de persones. L’objectiu, reclamar la llibertat dels líders de l’ANC i Òmnium Cultural, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, empresonats des de fa 92 dies a la presó d’Estremera. Sota el lema Som gent de pau, l’Assemblea Nacional Catalana ha organitzat aquesta convocatòria arreu de Catalunya. Tarragona ha comptat amb la presència de l’exdiputat de la CUP, Quim Arrufat, qui ha exclamat des de les escales de l’Ajuntament tarragoní que «reclamar la llibertat de les persones segrestades no era el nostre propòsit. No els deixarem a l’estacada, però hem de constituir-nos com una república sobirana».A les vuit en punt, més de mig miler de persones ja es concentrava a la plaça de la Font. Al capdavant, una pancarta subjectada per diversos líders polítics, com Eusebi Campdepadrós, reclamava la llibertat dels «presos polítics». Tres ciutadans tarragonins han estat els encarregats de llegir un manifest que s'ha pronunciat simultàniament arreu del país. «Els Jordis porten 92 dies privats de llibertat, entre reixes pels seus ideals polítics», començava dient el text, que ha volgut deixar clar que «les entitats no hem comès cap delicte». «Amb l’empresonament dels Jordis, ens han empresonat a tots», exclamava el manifest. Després, paraules per un Estat espanyol «dictatorial» i per un Tribunal Superior de Justícia que «no tenia competències per empresonar-los». «Són a la presó sense haver estat jutjats», cloïa el text.Un representant dels Comitès en Defensa del Referèndum de la ciutat, Marc Mestre, ha estat l’encarregat de continuar amb els parlaments. «Hem de continuar amb l’empoderament popular», ha exclamat Mestre, abans de subratllar que «s’ha d’acabar l’època dels llaços grocs i hem de començar a organitzar-nos i crear la república catalana». «Defensem-la i obrim el procés constituent», ha acabat dient Mestre.«Després de veure com actuen, reorganitzem-nos i tornem a la batalla. No podem fer un pas enrere», ha exclamat l’exdiputat de la CUP, Quim Arrufat. El de la formació anticapitalista ha assegurat que «reclamar la llibertat de les persones segrestades no era el nostre propòsit». «No els deixarem a l’estacada, però hem de consituir-nos com una república sobirana», ha subratllat també, abans de recordar que «hem de seguir endavant».A Reus, una de les presències més destacades ha estat la de la dona del conseller del govern empresonat, Quim Forn. Laura Masvidal ha assistir a la convocatòria de la plaça del Mercadal.