Les sis parades que obren dissabte a la tarda al Mercat proposen deixar de fer-ho

La presidenta dels paradistes, Maria Virgili, assegura que «l’edifici no tancarà» però que actualment «el Mercat, el dissabte, és un espai buit i fosc»

Actualitzada 15/01/2018 a les 20:52

Espimsa no es pronuncia

Només 6 de les 47 parades del Mercat Central de Tarragona van obrir aquest passat dissabte a la tarda. I ja fa mesos que aquesta situació s’arrossega. De fet, des que es va inaugurar el nou edifici, han estat molts els paradistes que han decidit abaixar la persiana aquest dia de la setmana. Van començar les peixateries, al·legant que, si no venien el peix fresc dissabte, l’havien de llençar. Després s’hi van sumar algunes carnisseries i, finalment, les verduleries. Ara, només sis parades, la majoria carnisseries, obren dissabte a la tarda. I aquest cap de setmana, en seran cinc. Per aquest motiu, proposaran a Espimsa de tancar definitivament si se segueix incomplint l’horari establert.«Millor tancar que no donar una mala imatge», assegurava la propietària de Pollastres Pili, Pilar Borràs, una de les paradistes que seguia obrint.«Estem a l’espera d’una reunió amb Espimsa, perquè tancaran algunes parades més». Aquestes eren les paraules de Maria Virgili, qui assegurava que «se segueix incomplint l’horari acordat abans d’entrar al nou Mercat Central». Aquesta problemàtica va aflorar durant els mesos d’estiu, quan les peixateries –majoritàriament– es van negar a obrir dissabte a la tarda perquè, si no venien el peix fresc, l’havien de llençar i perdien diners. Des d’aleshores, cada vegada són més les parades que baixen la persiana. De fet, dissabte passat només en van obrir sis. I el proper cap de setmana, n’obriran cinc. Carns Bertran, una de les botigues que es mantenia oberta des del principi, tancarà definitivament. «Nosaltres obrim tots els migdies tots els dies de la setmana i no estem obligats a obrir el dissabte a la tarda. Ho fèiem per promocionar el Mercat, però estem fent un sobreesforç i no veiem suport de cap tipus», assegurava la propietària, Montse Bertran.La situació ha empitjorat des de l’estiu fins a dia d’avui. Amb només sis parades obertes, Virgili assegurava que el Mercat és un espai «buit i fosc». «És com si a un centre comercial entres i ho veus tot tancat. Entraràs per una porta i sortiràs per l’altra, que és el que passa al Mercat», assegurava la presidenta dels paradistes. Virgili i la resta de paradistes estan a l’espera de reunir-se amb Espimsa per poder abordar la situació. «Allà es decidirà definitivament qui tanca i qui no tanca», expressava Virgili, qui assegurava que «l’edifici no tancarà».L’obertura dels dissabtes a la tarda es va acordar amb Espimsa abans d’entrar al nou Mercat Central. Si els paradistes decidien obrir, podien tancar els dilluns al matí. Però segons Bertran, «aquí cadascú obre i tanca quan vol». Coincidia amb ella Virgili, qui assegurava que «hi havia un reglament que s’havia de complir». «Esperàvem alguna cosa més de la resta de paradistes», lamentava la presidenta. Quan les peixateries van començar a tancar, Espimsa va amenaçar els paradistes que incomplien l’horari amb sancions d’entre 751 i 1.500 euros. Però les sancions, tot i les amenaces de l’empresa municipal, encara no han arribat. Aquest fet ha motivat que la llista de parades tancades s’hagi incrementat en els darrers mesos. «Hem trobat a faltar un toc d’atenció des de l’Ajuntament per intentar reconduir la situació», assegurava Bertran.Pilar Borràs és partidària de «tancar les portes de l’edifici abans que donar una mala imatge». «Ja som pocs, però si encara ha de tancar més gent, donarem una imatge dolenta», assegurava. Borràs expressava que entén les persones que decideixen no obrir, i reconeixia el cas de les peixateries com una situació especial i diferent. Però era clara: «O hi som tots, o tanquem». «La gent ve, es troba que no hi ha varietat i que falten productes i marxa pensant que no tornarà. No ens compensa obrir», cloïa.Aquest mitjà ha intentat contactar amb la presidenta d’Espimsa, Elvira Ferrando, però no ha volgut fer declaracions. Els paradistes i Ferrando es reuniran en els propers dies per tractar la problemàtica i intentar trobar una solució. Aquest nou episodi de discrepàncies internes entre els paradistes arriba a tan sols dos mesos de celebrar el primer aniversari del Mercat Central, que es va inaugurar el 16 de març de 2017.Actualment, el Mercat Central està format per 47 paradistes, entre peixateries, carnisseries, verduleries, pastisseries i d’altres botigues, com per exemple les que ofereixen sushi o tasts. De fet, només queden tres espais per cobrir: les parades 5, 6 i 29. L’Ajuntament de Tarragona les va tornar a licitar el passat mes de desembre i està a l’espera de rebre ofertes de particulars. Les llicències es venen a un preu de 7.800 euros el metre quadrat i la durada del contracte és de 50 anys.Caldrà esperar per conèixer si, finalment, el Mercat Central romandrà obert els dissabtes a la tarda, un fet que cada vegada sembla més difícil per culpa de la situació actual.