Els pares del Pau Delclòs de Tarragona aniran al Síndic pel problema dels cotxes

L’UMPA lamenta que no es posi solució als vehicles que ocupen Méndez Núñez a la sortida dels nens

Actualitzada 15/01/2018 a les 20:32

La Unió de Mares i Pares d’Alumnes (UMPA) del col·legi Pau Delclòs està disposada a portar al Síndic de Greuges la problemàtica que aquest col·lectiu arrossega de l’any 2011, com a conseqüència dels vehicles que circulen pel carrer Méndez Núñez en les hores d’entrada i sortida dels alumnes del centre escolar. La presidenta de l’UMPA, Mariona Prumera, va manifestar dilluns a aquesta redacció que «la situació persisteix», tot i el compromís de l’Ajuntament de posar-hi solució. La zona on es troba l’accés al col·legi és per a vianants, tot i que està permès la circulació de vehicles de propietaris que tenen l’aparcament en aquest tram del carrer o per aquells que fan tasques de càrrega i descàrrega de productes i materials destinats als començos del voltant.Els representants de l’UMPA reclamen que no puguin circular vehicles a les hores d’entrada i sortida dels escolars del centre educatiu, perquè consideren que és un perill. És per aquest motiu que s’han dirigit al Síndic de Greuges i aquest els ha convidat a remetre’l la documentació que argumenti la denúncia.En el seu compte de Twitter, l’UMPA publica de forma habitual imatges de vehicles que es troben en la zona que consideren hauria de ser d’exclusió en determinats moments de la jornada. Entre altres qüestions, recorden que el 16 de juny, en el curs d’un ple municipal i a resposta d’un prec presentat per ERC, l’alcalde Josep Fèlix Ballesteros va dir que «es començaria a multar de forma important», cosa que els pares diuen no es fa.