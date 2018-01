Activada la prealerta del Ventcat per aquesta nit

Les ràfegues podrien superar els 90 km/h a Tarragona i a les Terres de l'Ebre

Actualitzada 16/01/2018 a les 19:11

Protecció Civil ha activat la prealerta del pla Ventcat per la previsió de fortes ventades al litoral i prelitoral central i sud a partir d'aquesta nit. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, durant la pròxima nit i matinada el vent podrà superar ratxes de 70 km/h a l'àrea metropolitana de Barcelona, plana de Lleida, Ponent, meitat sud de la Catalunya Central i litoral nord de Tarragona. Així mateix, el vent encara podrà ser més intens al Pirineu i Prepirineu, Tarragona i nord de Terres Ebre, on les ràfegues poden superar els 90 km/h.De fet, fins aquesta tarda el vent ha bufat amb intensitat en diversos punts com Font-rubí (Alt Penedès) on han assolit els 85,3 km/h, el Vendrell (84,6 km/h), el Perelló (77,4 km/h) o Tarragona (73,4 km/h).