Sant Pere i Sant Pau i l'Albada estrenen uns parcs infantils més segurs

L’Ajuntament ha canviat el terra de sorra pel de cautxú i ha afegit nous elements de joc

Actualitzada 14/01/2018 a les 22:16

Pel que fa al parc infantil de la plaça de la Quarta

Els parc infantils de l’Albada i de la Quarta Promoció de Sant Pere i Sant Pau llueixen una nova imatge. La regidoria d’Espais Públics ha enllestit la reforma d’ambdós espais, que s’havien degradat amb el temps i també a causa de diversos episodis d’incivisme. Les actuacions, incloses en el Pla de Millora de Parcs Infantils de 2017, han suposat una inversió de poc més de 33.000 euros per l’Ajuntament de Tarragona. A partir d’ara, els més menuts d’aquests barris tarragonins podran gaudir d’una nova zona de jocs millorada i més segura.Els treballs al parc de l’Albada, en concret el que està situat a tocar de la rambla del barri, han consistit a revestir el parc infantil de cautxú, que fins ara era de terra, dotant d’aquesta manera de més seguretat l’espai. A més, s’ha realitzat el repintat de tots els elements infantils i s’ha restaurat la barana de fusta, que s’havia degradat. «Amb aquestes millores –explica el regidor d’Espais Públics, José Luis Martín (PP)– garantirà una major seguretat amb el terra tou i millorarà considerablement l’aspecte d’aquest parc tan utilitzat pels veïns de l’Albada».Promoció de Sant Pere i Sant Pere s’ha renovat íntegrament el cautxú de tota la superfície del parc, tal com ha passat a l’Albada, i s’ha reforçat aquest espai de joc amb un nou element infantil. Així, els usuaris guanyaran seguretat però també varietat a l’hora de gaudir del parc.La reforma d’aquests espais per a la canalla s’integra dins el Pla de Millora de Jocs Infantils que va iniciar la conselleria a principis d’any i que ha representat un cost de 200.000 euros.Els primers van ser els del carrer Tramuntana de Cala Romana, el de l’avinguda Vidal i Barraquer i el del carrer Illes Balears amb Gran Canària, a la Granja. Les obres d’arranjament van consistir en instal·ar terres tous per cobrir les zones on es trobaven els jocs infantils. També es van dotar amb nous elements de joc. Posteriorment es van reformar integralment el de la plaça Salvador Urpí i el parc Saavedra, on s’han invertit més de 80.000 euros.La regidoria d’Espais Públics té previstes novesactuacions en diversos espais. Al parc de la Ciutat, per exemple, s’hi faran actuacions per arranjar l’espai amb un pressupost de 60.000 euros. També als jardins del Camp de Mart, amb 100.000 euros. Per últim, serà el torn del Banc d’Espanya, amb 20.000 euros més.