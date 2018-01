Poden haver més despreniments a l'edifici Atlàntic

També es van produir alguns danys materials i la cantonada de Rovira i Virgili amb la Rambla Nova es va tallar al trànsit per perill de més despreniments

Carrer acordonat i tancat

Els veïns de l’edifici més alt de Tarragona van viure ahir un matí «difícil». Així el qualificava el conserge del número 103 de la Rambla Nova, Sergi Fernàndez, que fa 15 anys que treballa a l’Atlàntic i «mai havia viscut una situació semblant». «Com a molt algun veí tancat a l’ascensor, però una caiguda de façana, mai de la vida», explicava hores després del succès. Corrien dos quarts d’onze del matí quan, de sobte, la cornisa del balcó del dotzè primera es va despendre. Durant la caiguda, va xocar amb el balcó i la terrassa del primer pis i, finalment, va impactar contra el terra. Finalment, només dues persones que passejaven per la via van haver de ser ateses per ferides lleus. També algunes motocicletes i un vehicle estacionat van patir cops, encara que no de gravetat.L’edifici Atlàntic, ubicat al número 103 de la Rambla Nova, és el més alt de Tarragona. L’alçada és d’uns 65 metres i està format de vint plantes que consten de 18 pisos i dos subterranis. Ahir al matí, la cornisa del balcó del dotzè primera es va despendre i va causar nombrosos desperfectes i dues persones ferides lleus. Però a banda d’això, també va espantar els veïns del bloc, «la majoria gent gran, que evidentment s’ha preocupat bastant després dels fets», deia el conserge de l’edifici. La Marta, veïna del setzè, assegurava minuts després del despreniment que «ha tremolat tot el pis abans que caigués la peça». Ho corroborava la seva cuidadora, que es trobava amb ella a l’habitatge. «Ha tremolat el terra del menjador, com si es tractés d’un terratrèmol», afirmaven les dues.El conserge de l’edifici va viure el despreniment des de l’entrada al bloc. «Estava allà assentat i, de sobte, vaig sentir com una petita explosió», explicava Fernàndez. Ell va acompanyar els Bombers i l’arquitecte municipal durant tot el matí per fer les comprovacions necessàries a la resta de pisos. «No se saben les causes, però darrerament ha fet molt vent...», deia el conserge.La cantonada entre Rovira i Virgili i la Rambla Nova, espai on s’ubica l’Atlàntic, va quedar tallada per perill de més despreniments. I és que, segons l’arquitecte municipal que es va desplaçar al lloc dels fets, «l’edifici no té danys estructurals, però sí que hi ha perill que es puguin produir més despreniments de la façana». Teòricament, el trànsit s’hauria de reobrir avui, segons el conserge de la comunitat de veïns, però l’Ajuntament assegurava que «estarà tancat fins nou avís». En aquest sentit, cal dir que els veïns accedeixen als habitatges mitjançant l’entrada del pàrquing ubicada al carrer Rovira i Virgili.Els fets van causar molta expectació entre els ciutadans que ahir al matí passejaven per la Rambla Nova. De fet, a la tarda, els curiosos encara s’acostaven per capturar el succès amb els seus telèfons mòbils. Per sort, tal com deia el conserge i algun veí espantat, «tot ha quedat en un ensurt».