Mor la presidenta de l'Associació de Veïns del Port, Rosa Puig

Puig, que ostentava el càrrec des de feia un any i mig, ha mort als 59 anys víctima de la malaltia que patia

Actualitzada 15/01/2018 a les 12:06

La presidenta de l'Associació de Veïns del Port, Rosa Puig, ha mort la matinada d'aquest dilluns 15 de gener als 59 anys víctima de la malaltia que patia. Puig presidia aquest associació de veïns tarragonina des de fa un any i mig, quan va substituir al càrrec a Pepe Ruiz, qui també va morir a causa d'una malaltia.Tot i que Puig era presidenta de l’entitat veïnal des de fa un any i mig, portava més de 15 anys implicada en aquesta associació com a vicepresidenta. Com a presidenta, destaca el fet d’incloure durant el seu mandat la volia de joventut amb l’objectiu de revitalitzar el barri del Port tot programant noves activitats.La cerimònia per donar l’últim adéu a la presidenta de l’entitat veïnal de celebrarà a l’església de Sant Joan demà dimarts a les 11 del matí.