La Farmàcia Micó celebra el 50 aniversari de la seva apertura avui

La Farmàcia Micó, una de les més antigues de Tarragona, compleix avui, dilluns, el 50 aniversari de la seva apertura a la Rambla Nova, a pocs metres de distància de la plaça Imperial Tarraco, en un tram que quan va ser inaugurada es deia avinguda Conde de Vallellano. Joan Micó va iniciar la saga familiar de farmacèutics, que continua la seva filla Gabi, el 15 de gener del 1968, en una Tarragona que superava per ben poc els 55.000 habitants. Joan va ser el responsable de l’establiment els primers quaranta anys i, un cop es va jubilar, fa deu anys, se’n va fer càrrec la seva filla.Coincidint amb l’aniversari, Joan Micó destaca el fet d’haver comptat «amb professionals com Montse Recasens, Anna Caballé i Sergi Camacho –els dos darrers segueixen en actiu–, a qui els clients aprecien molt», i també ha tingut un reconeixement «a les famílies Micó i Recasens, que ens van ajudar en els inicis de la farmàcia». Micó va expressar el seu agraïment «als clients de molts anys que han estat fidels i que han dipositat la seva confiança en nosaltres al llarg d’aquesta llarga trajectòria».Joan Micó va decidir obrir la farmàcia en un espai de la ciutat que, en aquella època, «era un mas robat, on hi havia més camp que cases». El motiu va ser que la llei que regula l’establiment de farmàcies obliga al fet que hi hagi una distància mínima entre establiments del sector. «Jo la volia obrir al centre i vaig decantar-me per aquesta zona», va dir.Des de la farmàcia, «he vist la transformació urbanística de la ciutat», va remarcar Micó. El 1968, la construcció de la plaça Imperial Tarraco era molt recent i gran part del seu voltant estava per urbanitzar, i Conde de Vallellano era, en realitat, un tram urbà de la carretera nacional 340. Micó recorda «les llargues cues de cotxes que es formaven, especialment en els mesos d’estiu». «Puc dir que, des de la farmàcia, he viscut la transformació urbanística d’aquesta zona de la ciutat» que fa cinquanta anys no era considerada el centre de Tarragona. Més aviat al contrari, la plaça Imperial Tarraco estava als afores del nucli urbà.La decisió de Micó d’obrir la farmàcia en un indret poc habitat va ser del tot encertada, ja que amb el transcurs del temps la ciutat va experimentar un important creixement precisament per aquella zona. Els camps de conreu i les masies van donar pas a les construccions actuals, entre elles un edifici de Vallellano que es va conèixer com els dels milionaris, perquè van ser els primers pisos que van costar un milió de pessetes. Va ser en aquest context que Micó va inaugurar una farmàcia que ha arribat al mig segle de vida amb la satisfacció de «fer un servei als nostres clients, molts dels quals ja ens han deixat i pels que volem tenir un record sentimental en aquests moments de celebració». Per a Micó, també és motiu d’alegria que la seva filla segueixi al capdavant de la farmàcia.