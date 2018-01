L'Ajuntament estudiarà la proposta de recuperar la figura del sereno

Begoña Floria troba positiva la iniciativa de l’AV Catedral i demanarà informació a Gijón

Actualitzada 14/01/2018 a les 22:34

La proposta de recuperar la figura del sereno, en una versió actualitzada, que el president de l’Associació de Veïns Catedral ha fet arribar a l’Ajuntament, ha estat rebuda de manera positiva per la portaveu municipal Begoña Floria, qui ha manifestat a aquesta redacció que «és interessant i cal analitzar-la amb deteniment». Floria, va anunciar la voluntat de «posar-nos en contacte amb els responsables del servei de serenos de Gijón per conèixer la seva experiència».En el curs de la trobada que les dues parts van mantenir a l’Ajuntament el passat divendres, Ferré va explicar l’experiència que el consistori asturià va iniciar l’any 1998 i que dóna feina a més de trenta persones de més de cinquanta anys que estaven aturats, un servei que compta amb l’aprovació dels veïns de la ciutat.Begoña Floria va informar a Diari Més que traslladarà el contingut de la conversa mantinguda amb el president de l’Associació de Veïns als responsables de l’àrea d’Espai Públic perquè estudiïn la proposta de recuperar el servei de serenos i, si es decideix tirar-ho endavant, veure com es fa. «És interessant, però cal veure primer com funciona a Gijón i, després, valorar si es pot aplicar a Tarragona», va dir la regidora.Per la seva banda, Ferré es va mostrar satisfet «per com Floria va rebre la nostra proposta, una idea que beneficiaria a pares de família de més de cinquanta anys que estan sense feina i que tenen difícil reincorporar-se al món laboral». «He demanat a Floria que tot plegat no es desfaci com el fum, ja que la idea és bona, com s’ha demostrat a Gijón, on els ciutadans valoren molt positivament el servei que fan els serenos». «Nosaltres vam agafar la ideal, precisament, de Gijón», va remarcar Ferré, qui va subratllar que «farem un seguiment» del tractat en la conversa amb la portaveu del govern municipal.El president d’aquesta organització veïnal de la Part Alta va explicar que, entre les moltes funcions que fan els serenos, «hi ha la de controlar que la gent dipositi la brossa als contenidors en els horaris correctes, que els locals d’oci nocturn tanquin a l’hora que tenen establerta o verificar que no hi hagi sorolls molestos a la nit que pertorbin el descans dels ciutadans». Ferré va remarcar que «el servei de serenos seria un complement a la feina que fa la Guàrdia Urbana». Una de les repercussions comprovades a Gijón és que «els ciutadans se senten més tranquils i tenen a qui acudir si ho necessiten».