Intenten pagar amb un bitllet fals a una botiga del Parc Central

Els vigilants del centre comercial van retenir al jove de 20 anys fins que va arribar la Guàrdia Urbana per identificar-lo

Actualitzada 15/01/2018 a les 14:30

Conducció sense permís

El passat dissabte, 13 de gener, els vigilants de seguretat del Parc Central van retenir una persona per intentar pagar amb un bitllet fals. El retingut era un home de 20 anys nascut al Marroc. Els vigilants van avisar a la Guàrdia Urbana per tal d’identificar-lo i obrir diligències. Al jove, sense domicili conegut, se l’ha citat per a un judici ràpid.A la matinada del diumenge, a les 00.30 hores, es va produir un accident al carrer Gasòmetre amb Soler. L'avís als agents va ser a través d'una trucada telefònica. Un dels turismes implicats, conduït per una dona, no va respectar un senyal de cediu el pas i va col·lidir amb un altre vehicle. Només hi va haver danys materials, cap ferit. Els agents van realitzar la prova d'alcoholèmia als dos conductors i van donar negatiu. En comprovar els permisos de conduir, la policia va descobrir que la conductora no tenia el permís per la pèrdua de tots els punts. Aquesta va ser denunciada i tindrà un judici ràpid.