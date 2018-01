Els combats verbals improvisats entre rapers omplen el parc del Francolí

L’esdeveniment s’organitza mitjançant les xarxes socials gràcies a la plataforma ‘Tarragona Hip Hop Club’ i ahir va aplegar 18 concursants

Actualitzada 14/01/2018 a les 21:10

Una entitat consolidada

Una cançó instrumental és la base de la competició. A sobre d’aquesta, els rapers entonen les seves lletres. Però no són cançons. No estan escrites prèviament. Els rapers improvisen totes i cadascuna de les paraules que llencen. L’objectiu, desarmar l’adversari amb rimes ingenioses, que encaixin sobre la base a la perfecció i que segueixin un patró mètric. Però això no ho és tot. L’estil, la posada en escena i el to de veu també ajuden a guanyar-se la confiança del públic i el vot a favor del jurat. Són autèntiques batalles verbals. Hi predominen els insults, però també el respecte i el companyerisme, pilars de la cultura urbana i el Hip Hop. I això es va viure ahir a la tarda al parc del Francolí de Tarragona, que es va omplir a l’espai de les grades a partir de les cinc de la tarda.Ahir, 18 rapers es van citar al parc del Francolí de Tarragona per posar en pràctica les seves habilitats. S’inscriuen en una llista amb els seus noms artístics i paguen dos euros, que s’emportarà el guanyador de la competició. Un speaker se n’encarrega d’organitzar l’esdeveniment i anar cridant els rapers per fer-los baixar al camp de batalla, en aquest cas, les grades del Francolí. Després, la base entra en acció i comença el show. Els dos rapers s’enfronten per torns d’un minut cadascun o de vint segons alternats durant dos minuts i mig. Quan s’esgota el temps, el jurat, format per tres persones, vota el seu raper preferit, que passa a la següent fase. En cas d’empat, es torna a repetir el combat i es torna a votar.El públic també juga un paper fonamental. És lliure d’expressar la seva opinió sobre les rimes que està llençant el raper. Així doncs, s’escolten silencis sepulcrals amb les rimes dolentes i forts crits amb aquelles més ingenioses o elaborades. Ahir, per exemple, Minus Clark, Sandro o Chals van ser tres dels rapers més reconeguts pel públic assistent.Encara que la cultura urbana és la que predomina en aquests tipus d’esdeveniments, les batalles de rap estan obertes a tot tipus de públic. De fet, entre les desenes de persones que ahir seien a les grades del parc, no només hi havia xandalls amples i gorres planes. Això sí: si algú decideix que vol assistir a un combat d’aquestes característiques, ha de tenir clar que difícilment escoltarà un «t’estimo molt». Els rapers acostumen a insultar-se, encara que amb més o menys elegància. I això el públic ho acostuma a notar. Per aquest motiu, celebren menys un «ets una merda» que no pas una rima elaborada, ingeniosa i cantada amb estil.Tarragona Hip Hop Club és l’entitat que s’encarrega d’organitzar aquests esdeveniments. Va néixer fa un parell d’anys gràcies a la iniciativa d’alguns joves, com per exemple Carlos López, de nom artístic Chals i originari de Reus. Habitualment, una vegada al mes organitzen una batalla d’aquest tipus a Tarragona o a Reus, encara que també se n’han celebrat a Tortosa, el Vendrell o d’altres municipis de la província. Tot i que l’objectiu dels combats verbals és gairebé sempre el mateix, desarmar l’adversari, el format pot canviar. S’han celebrat competicions per parelles, en grups o en format individual.Les xarxes socials són un pilar fonamental per aquesta entitat. A partir de Facebook, promocionen els concerts i les batalles que organitzen. I mitjançant You Tube, les donen a conèixer als seus seguidors.