El trànsit del carrer Rovira i Virgili seguirà tallat almenys dos dies més

Després de l'incident del diumenge, l'edifici Atlàntic no té danys estructurals pero no es descarten nous desprendiments

Actualitzada 15/01/2018 a les 16:08

El trànsit entre el carrer Rovira i Virgili amb la Rambla Nova seguirà tallat per precaució a possibles nous despreniments de la façana de l’edifici Atlàntic. La cantonada es troba totalment tallada tant al trànsit de vehicles com de persones.Després de l’incident, del passat diumenge, on la cornisa del balcó del dotzè primera es va despendre del número 103 de la Rambla Nova, l’arquitecte municipal ha assegurat que l’edifici no té danys estructurals però que hi ha risc de nous despreniments. És per això que la zona està acordonada i restringida al pas.Segons el conseller de Mobilitat i Domini Públic, Josep Acero, l’Ajuntament «ha requerit a la comunitat de propietaris que s’instal·li una malla a la façana de l’edifici i un certificat que garanteixi la seva seguretat». El Consistori ha donat de termini 48 hores perquè es resolgui la problemàtica, però en cas que sigui necessari, donada l’alçada de l’edifici, es prorrogaria algun dia més.Com a conseqüència, es reforçarà la presència de la Guàrdia Urbana a les hores de màxima afluència (entrades i sortides dels centres escolars) i la senyalització provisional per als vehicles.