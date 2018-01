El president de l'Audiència de Tarragona, candidat per una plaça de magistrat a la Sala Segona del Suprem

Cinc magistrats més competeixen per la plaça amb Javier Hernández García

El president de l’Audiència Provincial de Tarragona, Javier Hernández García, és un dels candidats per una plaça de magistrat a la Sala Segona del Tribunal Suprem, al costat de cinc magistrats més.Així ho ha informat apuesta tarda el Consell General del Poder Judicial (CGPJ), òrgan que, a través de la Comissió Permanent, ha aprovat les ternes de candidats per a un total de tres places de magistrat del Suprem.En el cas concret de la plaça de la Sala Segona, es tracta d’una vacant per la jubilació de José Ramón Soriano Soriano. Quant a les dues places restants, es tracta d’una vacant a la Sala Tercera per la jubilació de Pedro José Yagüe Gil; i una altra a la Sala Quarta, també per jubilació i, en aquest cas, de José Luis Gilolmo López.Els nous magistrats del Tribunal Suprem seran escollits el 25 de gener en el Ple del Consell General del Poder Judicial.