El bar Los Pilares de Bonavista desafia a Espimsa i acaba amb una sanció

El propietari va instal·lar ahir la terrassa, com fa tots els diumenges, tot i no estar autoritzat

Actualitzada 14/01/2018 a les 22:21

El propietari del bar Los Pilares, de Bonavista, manté el seu desafiament amb l’empresa municipal de mercats Espimsa, un litigi que enfronta les dues parts des de fa més d’un any. Tot i no estar autoritzat a posar la terrassa els dies de mercadet, sí la resta de la setmana, Juan Antonio Heredia la instal·la tots els diumenges «perquè crec que tinc dret a fer-ho, perquè Espimsa no és ningú per prohibir-m’ho». Ahir, Heredia va penjar una pancarta davant el seu bar, que «portaré al pròxim ple municipal, ja que estic disposat a arribar a una solució o a tancar el bar, perquè defenso els meus drets».El propietari de Los Pilares va explicar a aquesta redacció que «aquest matí –el d’ahir– he rebut la visita de la Guàrdia Urbana i m’han posat una sanció de 400 euros per ocupació d’espai públic, per tenir instal·lada la terrassa del bar». Heredia es pregunta «en què perjudica que munti els diumenges unes taules a la terrassa per poder sobreviure amb un negoci que dóna feina a deu treballadors, quan pago l’ocupació d’aquest espai públic la resta de la setmana?», i, referint-se a l’Ajuntament, qüestiona «la manera tan particular que té d’ajudar a l’emprenedor».Des de fa mesos, Heredia fa pública la seva protesta pel fet que «Espimsa no respecti una zona de pas a tocar de la façana dels edificis que donen al mercadet, que hauria de quedar lliure, fins i tot per seguretat, i que els diumenges està ocupat per parades». Algunes furgonetes aparquen a pocs centímetres de la paret exterior del seu bar, generant un inconvenient als clients de l’establiment, per la qual cosa s’hi sent perjudicat. A més, Heredia assegura que «nosaltres oferim un servei que hauria de fer-lo Espimsa, ja que dins del bar tenim deu lavabos destinats a les dones i deu més per als homes, i una persona està constantment netejant-los el diumenge: jo deixo els paradistes i els clients que els utilitzin».En un escrit que va fer públic ahir, Heredia va considerar «indignant l’actuació diligent de la policia administrativa quan es tracta de posar multes, i és vergonyós com es deixa actuar a Espimsa pel que fa a la gestió del mercadet de Bonavista». Una de les qüestions que reclama el propietari del bar és la realització d’un pla de seguretat i protecció. «Si un dia hi ha un incendi o passa alguna cosa que fa que els milers de persones que es concentren surtin corrent, ja veurem que és el que succeeix», va comentar.