Els Bombers van sufocar el foc amb diligència i van ventilar l’immoble del carrer d’El Callao afectat

Actualitzada 15/01/2018 a les 19:42

L’incendi d’una cuina vitroceràmica en un pis del Serrallo va obligar a intervenir els Bombers, que en pocs minuts van sufocar el foc. El sinistre va produir-se al voltant de les 17:30 hores d’ahir, al número 2 del carrer d’El Callao. Com a mesura de precaució, una persona va ser traslladada a l’Hospital Joan XXIII per haver inhalat fum, segons va informar la Guàrdia Urbana. Els Bombers van utilitzar un ventilador de grans proporcions per treure el fum acumulat a l’interior de l’immoble. Els veïns que en el moment de l’incendi es trobaven a l’edifici van baixar al carrer per seguretat i per no respirar el fum provinent de la cuina del número 4 de la primera planta. Manuel Cruz, resident al número 1 del mateix replà, va informar aquesta redacció que «he entrat a casa meva i no hi havia gens de fum». Un altre veí va baixar al carrer a corre-cuita, sense sabates, només amb els mitjons posats, però confiava que en qüestions d’uns minuts podria tornar a casa, un cop els Bombers s’asseguressin que no quedava rastre de l’incendi en forma de fum. Els presents, van comentar: «Tot ha quedat en un ensurt».