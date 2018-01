Adrià Iglesias i Josep Romeu, nous cap de colla i president dels Xiquets del Serrallo

Van ser escollits en l’assemblea general celebrada aquest dissabte

Els Xiquets del Serrallo estrenaran, aquest 2018, una nova junta directiva. Adrià Iglesias serà el cap de colla i Josep Romeu el president, en una candidatura que es caracteritza per la seva joventut. Els objectius pels propers dos anys són clars: recuperar les ganes i la motivació, incrementar la massa social i oblidar els problemes de les darreres temporades. Així ho assegurava el nou cap de colla, membre dels Xiquets del Serrallo des de fa més de cinc anys i un habitual dels troncs dels de la camisa blau marí.Els Xiquets del Serrallo es van reunir aquest dissabte amb l’objectiu de votar una nova junta directiva. Només s’hi va presentar una candidatura, encapçalada per Josep Romeu –president– i Adrià Iglesias –cap de colla–. Un 97% dels assistents va veure amb bons ulls aquesta proposta, que es caracteritza per la joventut i la modernització. «Era el moment de fer el canvi», assegurava Iglesias.A partir d’ara, els Xiquets del Serrallo comptaran amb una aplicació mòbil per elaborar les pinyes i guiar els seus castellers durant els assajos. A més, s’ha canviat l’horari dels divendres i, a partir d’ara, els castellers se citaran a les deu de la nit i no a les vuit i mitja de la tarda. «Així la gent vindrà després de sopar, més relaxada, i es crearà un ambient social i de companyia», expressava Iglesias.Pel que fa a l’àmbit estrictament casteller, Iglesias avançava que «potser sóc l’únic cap de colla que ho ha dit, però jo ja he avisat als castellers que no tenim un castell màxim fixat». Així doncs, els Xiquets del Serrallo no s’han proposat, per exemple, acabar l’any fent castells de vuit. «Perquè si ho dius i no ho fas, desmotives a la gent. Jo no tinc límits, els marcaran les ganes i la motivació dels castellers», assegurava.D’altra banda, pel que fa a l’àmbit social, els del barri mariner intentaran incrementar la seva massa mitjançant més activitats i actes festius i lúdics. A més, també s’han proposat recuperar l’assistència d’antics castellers que han deixat de baixar al local.