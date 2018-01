La grip redueix el nombre de donants de sang a la Marató

La xifra de donants baixa un 30% respecte l’any passat

Actualitzada 14/01/2018 a les 14:01

Reserves baixes

Les dues primeres jornades de la Marató Donants de Sang de Catalunya s’han tancat amb 2.640 donacions, poc més de la meitat de les aconseguides en els dos primers dies de la jornada anterior. La principal causa està resultant ser l’epidèmia de grip, que enguany està afectant el doble de persones. La Marató continuarà fins el divendres 19 de gener i té per objectiu assolir les 8.000 donacions. L’hospital Joan XXIII de Tarragona ha reunit 51 donacions fins al moment.La Marató pretén remuntar les reserves de sang després d’unes Festes en què la donació ha baixat un 25%. Ara mateix hi ha sang per a les necessitats dels malalts dels propers cinc dies però el nivell òptim és per a deu dies.