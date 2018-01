Es presenta el projecte 'Montserrat Miralves' d'estades a empreses de l'IES Sant Pere i Sant Pau

L'acte es va fer a la seu de l’Institut Municipal d’Educació de Tarragona

L’Institut Municipal d’Educació de Tarragona va ser l'escenari, el passat 10 de gener, de la presentació del Projecte Singular 'Montserrat Miralves' de l'Institut Sant Pere i Sant Pau de Tarragona. L’acte va estar presidit pel regidor d'Educació, Ocupació i Desenvolupament Econòmic, Francesc Roca, i la directora tècnica de l‘IMET, Montserrat Fortuny.A la presentció hi van assistir els alumnes de l’Aula Oberta de 3r i 4t d’ESO de l’Institut Sant Pere i Sant Pau, el Cap d’Estudis del centre, Daniel del Olmo, i la seva tutora, Cristina Arroyo. A més, van estar acompanyats per agents que col·laboren en el projecte com les tècniques de l’Ajuntament, Montserrat Alegret i Anna Vendrell, una representant del responsable dels Centres Cívics, Amat Callen, i una representant del responsable de les consergeries escolars, Manel Santaella.Un projecte singular és un projecte educatiu de formació integrada per a la millora de l’educació de tot l’alumnat i, en especial, d’aquells alumnes que presenten alt risc de fracàs escolar.En el cas del projecte 'Montserrat Miralves', que presenta aquest nom com a homenatge a la professora que va iniciar i va promoure l’Aula Oberta a l’Institut Sant Pere i Sant Pau, es tracta un projecte de col·laboració entre l’Institut, l’Ajuntament de Tarragona i el Departament d’Educació. L’objectiu principal és oferir la possibilitat que un grup de joves en edat escolar obligatòria realitzin unes estades formatives en centres col·laboradors del municipi.Aquestes estades representen aproximadament 1/3 de les hores lectives setmanals i pretenen ser una experiència formativa per tal que els alumnes coneguin de ben a prop la realitat del món laboral.En aquesta experiència educativa intervenen diferents agents de l’entorn de l’Institut, tant serveis públics de l’Ajuntament (Llar d’infants Sant Pere i Sant Pau, Escola de Pràctiques i Centre Cívic Sant Pere i Sant Pau) com empreses privades del barri (Escola bressol El niuet, Pastisseria Mil·lenni i els tallers mecànics Ma- I- Car i Gya Cars).En l’acte de presentació, el Cap d’Estudis i la tutora del projecte van agrair tot el suport i la col·laboració de les entitats i empreses que fan possible la realització del projecte.