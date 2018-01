La Guàrdia Urbana ha constatat que, en els últims temps, hi van adolescents més joves que generen més queixes, sobretot per la brutícia que deixen

La Guàrdia Urbana de Tarragona vol prevenir el 'botellón' al passeig de Sant Antoni, sobretot per la proliferació d'adolescents cada vegada més joves a la zona, segons han informat fonts policials.Un dispositiu de la Guàrdia Urbana vigila contínuament la zona del passeig de Sant Antoni per impedir que es consumeixi alcohol al carrer.Situat molt prop del barri de la Part Alta, ple de bars i locals, el passeig s'ha posat de moda entre els joves, que acudeixen per les nits, sobretot de dies festius i els caps de setmana.Alguns beuen alcohol, però altres es limiten a estar amb els seus amics i fins i tot, en ocasions, van proveïts de mantes per arrecerar-se del fred.La concentració de desenes de persones no passa desapercebuda i, encara que amb prou feines hi ha veïns, la Guàrdia Urbana ha constatat que en els últims temps, acudeixen adolescents més joves que generen més queixes, sobretot, per la brutícia que deixen.De moment, els agents requisen l'alcohol, impedeixen que es practiqui el 'botellón', recorden les normes de convivència i insten a no embrutar la zona, tot i que alguns joves els fan notar que no hi ha papereres.No obstant això, els agents ja han començat a advertir que, de prosseguir el consum d'alcohol i els conflictes de convivència, no discriminaran entre els bevedors i els que sol es reuneixen allà a l'hora de denunciar-los.