Les obres dels carrers Salines i Sant Domènec de Tarragona acabaran a finals d'aquest mes

Havien de finalitzar el desembre, però la troballa arqueològica del Circ ha retardat les actuacions

Actualitzada 11/01/2018 a les 20:07

Les obres dels carrers Salines i Sant Domènec de la Part Alta de Tarragona acabaran a finals d’aquest mes. Les actuacions van començar el 3 d’agost amb l’objectiu de convertir totes dues vies en zona gairebé exclusiva per a vianants, però també per renovar les instal·lacions de clavegueram, aigua potable, reg i incendis. La previsió era acabar les obres el mes de desembre, però la troballa de les restes del Circ al carrer Salines i els diversos episodis de pluja i ventades han retardat la finalització, segons informaven fonts municipals.La transformació dels carrers Salines i Sant Domènec en una zona gairebé exclusiva pels vianants –només hi podran circular vehicles esporàdicament– està a punt de fer-se efectiva. Les obres acabaran a finals d’aquest mes, segons van confirmar dijous a aquest mitjà fonts municipals. L’objectiu del consistori, a banda d’eliminar la presència de vehicles a l’espai, era la de renovar la xarxa de clavegueram, les instal·lacions de reg i incendis i també les d’aigua potable. A més, s’ha fet un canvi del paviment consistent en una plataforma única i del mateix tipus de pedra que la veïna plaça de la Font, llevat de la cantonada amb Rera Sant Domènec, que s’ha fet amb un acabat diferent. Actualment, els operaris estan col·locant les pedres al carrer.Les obres van començar el passat 3 d’agost i havien d’acabar el mes de desembre. Per tant, s’han retardat un parell de mesos. Segons fonts municipals, aquesta demora es deu a la troballa de restes arqueològiques del Circ Romà a mitjans de novembre al carrer Salines. Les actuacions a la via van deixar al descobert una part de la pista per on corrien les quadrigues. Els arqueòlegs van assegurar que les restes eren una peça més d’un puzle que ajuda a comprendre la magnitud d’un recinte que feia 325 metres de llargada i 100 d’amplada, del qual se’n conserva només una petita part, del sector de la capçalera. Tot i això, no tenien tanta importància com per deixar-les a la vista, per aquest motiu les obres van continuar.Aquesta troballa, sumada a diversos episodis de vent i pluja que van impedir els treballs dels operaris, han retardat la finalització de les obres en més de seixanta dies.Així doncs, a finals d’aquest mes aquests carrers seran de vianants. En aquest sentit, pel que fa a les pilones que hi ha a l’entrada de la plaça de la Font, des del carrer Sant Domènec, aquestes es traslladen al principi del carrer Salines. En horari de càrrega i descarrega, com a la resta de la Part Alta, es baixarà la pilona de pas per permetre l’activitat quotidiana de veïns, comerciants i passavolants.