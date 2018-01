La compra d'un pis amb bitcoins «s'ha d'acreditar amb euros» davant notari

Al Col·legi Notarial de Barcelona, del que depén Tarragona, no li consta que s’hagi fet l’escriptura del pis venut a la ciutat amb la moneda virtual

La notícia que a Tarragona s’ha venut el primer pis de l’Estat pagat només amb bitcoins, de la qual es va tenir constància el passat dimecres, va plantejar dijous tantes preguntes com interrogants sobre la moneda utilitzada per realitzar la transacció comercial entre dos particulars. La informació va córrer com reguer de pólvora entre els notaris. Des del Col·legi Notarial de Barcelona, del que depén Tarragona, es va afirmar que «l’acord de compra amb bitcoins s’ha fet, però no ens consta que s’hagi realitzat l’escriptura» i que, per tant, «no s’ha consumat la compravenda de l’habitatge, la qual cosa no vol dir que no es pugui fer».Diari Més va consultar sobre la qüestió a Ramón Vázquez, notari de Badalona i expert en el mercat del bitcoin, qui va manifestar que l’acord de compravenda d’un habitatge «cal objectivar-lo amb una moneda de curs legal per assegurar el sistema de pagament». Per procedir a escripturar l’adquisició, en aquest cas de l’habitatge de Tarragona, comprador i venedor «han de convertir el bitcoin en moneda legal i aportar el corresponent comprovant», va dir Vázquez, qui va insistir a dir que «el notari ha de cerciorar que les mesures de pagament són legítimes».El notari badaloní va subratllar que «nosaltres estem obligats a la transparència de les mesures de pagament» i, en el cas de la compravenda realitzada a Tarragona, «no s’ha fet el comprovant –de la transformació dels bitcoins a euros– i sí l’acord entre comprador i venedor». «El notari –va afegir Vázquez– ha de reflectir la identitat de la moneda de pagament en bitcoins i el seu equivalent en euros». A més, «cap administració reconeix una moneda que no sigui de curs legal».Aquesta operació l’ha dut a terme l’immobiliària Míster Piso. El seu delegat a Tarragona, Gerard Platero, va informar dijous que el Col·legi Notarial «ens ha trucat per iniciar els tràmits per regular» la compravenda, «ja que tot és molt recent», en relació a l’aparició en el mercat de la moneda electrònica. Platero va comentar que «un inversor ens ha trucat, interessant-se per comprar un pis a Sant Cugat amb bitcoins». Preguntat si Hisenda acceptarà una transacció realitzada amb aquest tipus de moneda virtual, Platero va dir que «pot passar que digui que no accepta el canvi».El dimecres, Platero va declarar que «si jo ara anés a veure un pis i m’agradés, en comptes de fer paga i senyal i haver d’anar al notari, podria fer una transacció molt ràpida, d’acord amb el valor actual del bitcoin».Per altra banda, el delegat de Míster Piso va dir que com a conseqüència dels canvis de cotització del bitcoin, el tracte entre comprador i venedor «es fa a preu tancat». En les darreres setmanes la valoració del bitcoin s’ha disparat i està en fase creixent. Si l’any 2016 un bitcoin equivalia a uns 900 dòlars, actualment l’equivalent està al voltant del 12.000 euros. En els darrers dies, la fluctuació de la moneda electrònica és força agressiva. El cas de Tarragona pot provocar que es valori la possibilitat de cercar fórmules per legislar sobre l’ús del bitcoin en l’adquisició d’habitatges, ja que els dubtes entre els ciutadans creixen com ho fa aquesta moneda electrònica.