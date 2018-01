El PDeCAT proposa dedicar la plaça interior del Mercat a Albert Abelló

La petició s'ha enregisrat aquest matí a l'Ajuntament de Tarragona i es debatrà en el proper consell d'administració d'ESPIMSA

Actualitzada 12/01/2018 a les 10:49

El PDeCAT de Tarragona vol homenatjar al seu company Albert Abelló, que va morir el passat 20 de desembre víctima d'un infart, posant el seu nom a la plaça interior del Mercat Central. El grup municipal ho ha sol·licitat aquest matí a l’Ajuntament de Tarragona, a qui proposen que la plaça porti el nom complert de l’ex portaveu del partit: Joan Albert Abelló Hierro.La regidora del PDeCAT Cristina Guzmán ha explicat que «és una petició que fem com a grup municipal i en nom de la família d’Albert Abelló». Guzmán ha afegit que l’indret escollit «no podria ser altre que el Mercat Central», ja que sempre hi havia estat molt estretament vinculat. Abelló regentava una parada de sushi en aquest equipament comercial i la seva besàvia ja hi tenia una peixateria l’any 1915.La petició serà debatuda en el pròxim consell d’administració de l’ESPIMSA.