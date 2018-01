Un centenar de persones defensa el model d'escola catalana a la plaça de la Font

La reivindicació ha coincidit amb el 158è aniversari del naixement de Ferrer i Guàrdia

Actualitzada 10/01/2018 a les 21:30

Un centenar de persones s'ha concentrat avui al vespre a la plaça de la Font per defensar el model de l’escola catalana. Una reivindicació que ha coincidit amb l’aniversari del naixement de Francesc Ferrer i Guàrdia, il·lustre pedagog català assassinat el 13 d’octubre de 1909, acusat per error de participar en els fets de la Setmana Tràgica de Barcelona. «Estem aquí perquè, tristament, hem de sortir a defensar el nostre model educatiu i els valors democràtics de convivència i llibertat», ha dit el portaveu de Docents per la República, Josep Bargalló.En un context on diversos mestres catalans han hagut de comparèixer als jutjats per haver dut a l’aula debats sobre els fets del primer d’octubre, Docents per la República –entitat sorgida dels Comitès en Defensa de la República– ha organitzat avui al vespre concentracions arreu del país amb l’objectiu de defensar el model educatiu català i els seus docents. Segons expressa Bargalló, Ferrer i Guàrdia «va pagar la repressió i persecució a l’escola en la seva pròpia vida». «Aprofitant aquesta commemoració –ha afegit– hem volgut recordar la seva figura i també que els atacs a l’escola catalana i el seu model estan sent constants».Docents per la República ha volgut deixar clar, mitjançant el seu manifest, que l’entitat està compromesa amb la república i l’educació de les persones; amb la defensa del model d’escola catalana com a pilar de construcció d’una societat culturalment diversa, democràtica, lliure i respectuosa; amb l’acompanyament de l’alumnat dins el marc dels drets als infants i dels drets humans; i, per últim, amb la feina dels docents, feina «amb la que gaudim». «Els docents no podem tenir por, no tenim el dret a tenir por, si eduquem amb por, els nostres alumnes no podran ser lliures», ha conclòs el manifest.«Entenem l’escola com un espai de llibertat», ha dit el portaveu, que afegia que «vista la situació, en els propers mesos haurem de fer moltes més convocatòries com aquesta per defensar el model que volem».D’altra banda, el regidor de la CUP de l’Ajuntament de Tarragona, Jordi Martí, ha recordat abans de la lectura del manifest que Ferrer i Guàrdia «va ser perseguit per saltar-se les normes, per intentar fer coses que ara ens semblen normals però que en aquella època no ho eren». En aquest sentit, ha rememorat algunes de les idees innovadores que Ferrer i Guàrdia va intentar dur a terme, com per exemple incloure a la mateixa aula nois i noies o persones de diferents classes socials. «Perquè Ferrer i Guàrdia volia que els rics veiessin com vivien els pobres i els pobres com vivien els rics», ha expressat Martí.Les concentracions en suport al model de l’escola catalana s'han repetit en més d’una vintena de poblacions de Catalunya.