Només un 20% dels turistes que s'allotgen a Tarragona trien els mesos hivernals

La ciutat confia que les «incerteses polítiques» no influeixin negativament aquest 2018 a nivell turístic

Actualitzada 11/01/2018 a les 14:08

La gran majoria de turistes que es van allotjar l'any passat a Tarragona van fer-ho durant els mesos estiuencs. Segons dades facilitades pel Patronat Municipal de Turisme, el període d'abril a setembre va concentrar un 78% del total de turistes que van pernoctar a la ciutat, mentre que els mesos de fred -de gener a març, i d'octubre a desembre- van representar només el 22%. Per revertir aquest desequilibri -molt característic de la zona de la Costa Daurada-, l'Ajuntament de Tarragona s'ha arremangat per dur a terme tot un seguit d'accions promocionals, amb un cost total de 22.500 euros, a fi de projectar-se com a ciutat visitable els 365 dies de l'any. La regidora de Turisme de Tarragona confia que les «incerteses polítiques» no afectin un 2018 en el qual la ciutat hi té moltes expectatives dipositades a nivell turístic, ja que pot ser un any molt profitós tant pels Jocs Mediterranis com per ser l'Any del Patrimoni Europeu, entre d'altres fites que es donen enguany. De moment, la setmana vinent Tarragona serà present a la fira Fitur a Madrid on, després de set anys, hi tornarà a tenir estand propi.Que un turista esculli Tarragona per passar-hi un cap de setmana en ple febrer. Aquest és l'objectiu de la regidoria de Turisme en constatar novament que els visitants es concentren durant l'època d'estiu. La ciutat no es vol conformar amb aquesta tendència tan pròpia del Mediterrani i ha intensificat les accions promocionals aquest hivern tant en mitjans de comunicació com a les xarxes, amb el doble objectiu de posicionar Tarragona com a destinació turística tot l'any i de difondre que la ciutat té atribuïts com a ciutat costanera, però també des d'un punt de vista urbà, com a ciutat mil·lenària -és l'única de Catalunya inclosa a la llista del patrimoni mundial de la Unesco.«Busquem un turisme d'escapada, de proximitat, als mercats propers», ha afirmat la regidora de Turisme, Imma Rodríguez, aquest dijous, durant el balanç d'aquesta campanya de promoció turística feta durant l'hivern. Els 22.500 euros s'han invertit en campanyes publicitàries diverses -amb viatges El Corte Inglés i Costa Cruceros com a socis-, falques a ràdios, anuncis en pantalles i tanques de centres comercials de Barcelona, València i Aragó i vídeos a través d'Internet. En definitiva, segons Rodríguez, la campanya respon a la voluntat de «preparar-nos per donar l'impuls substancial a la marca Tarragona, per un any turístic que esperem molt bo per a la ciutat de Tarragona».En aquesta línia, Rodríguez ha apuntat la importància d'«incrementar esforços per tal que les incerteses polítiques no afectin el que ha de ser un altre gran any turístic per a la ciutat de Tarragona». Enguany coincideixen diverses fites com ara l'Any del Patrimoni Europeu, el 25è aniversari del grup Ciutats Patrimoni de la Humanitat o el projecte de la ruta turística Ancient Europe de la Unesco-National Geographic. Des del Patronat Municipal de Turisme es remarca que la clau no radica tant en el volum de visitants que rep Tarragona, sinó en la percepció que tinguin de la ciutat, i allargar la temporada turística al màxim possible, segons ha destacat el seu gerent, Ángel Arenas.