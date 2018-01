La Sala Trono estrenarà nova programació a la caixa escènica del Metropol

La companyia arriba a un acord amb l’Ajuntament de Tarragona per poder fer ús de l’espai durant tres anys

Després d’abaixar el teló de l’espai teatral de la Part Alta de Tarragona, el març de l’any passat, la Sala Trono estrenarà nova programació el 15 de febrer en una nova ubicació: la caixa escènica del Teatre Metropol. La companyia tarragonina ha arribat a un acord amb l’Ajuntament per poder fer ús de l’escenari de l’equipament modernista durant un període de tres anys. L’espai s’ha batejat com Sala Trono Armanyà, prenent el nom del carrer per on s’accedirà al recinte.La consellera de Cultura, Begoña Floria, ha explicat que «és una bona notícia per la ciutat i la cultura que la Sala Trono estreni nova programació i ho faci en un espai emblemàtic com és el Metropol» i ha afegit que «amb la seva proposta es complementarà l’oferta professional de l’Ajuntament al Teatre Tarragona, arribant a nous públics, contribuint a la producció pròpia, generant sinergies i dinamitzant el sector«. El programador i gestor de la Trono, Joan Negrié, ha agraït a l’Ajuntament i a les entitats col·laboradores, entre d’altres Repsol, «que el projecte d’un grup petit es faci gran cada dia».Les noves instal·lacions permetran ampliar l’aforament respecte l’antic local de la plaça Dames i Vells -de 50 a un màxim de 135 espectadors-, amb la qual cosa es manté l’aposta de la Trono pels espectacles de petit format. La companyia ha programat un total d’onze espectacles entre febrer i abril, a més d’una nova producció pròpia que s’estrenarà al maig.