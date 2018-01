L'intenten identificar per aldarulls i acaba detingut per una ordre judicial

La Guàrdia Urbana també va realitzar sancions per tinença d'estupefaents, per conduir sense permís i sense ITV

Control de vehicles

Estupefaents

Durant la matinada del dijous, a la plaça Imperial Tàrraco, la Guàrdia Urbana va denunciar dues persones per consum de begudes alcohòliques i alteració de l’ordre públic. A l’hora de ser identificades, una d’elles es va negar i com que no portava cap document acreditatiu va ser traslladada a la comissaria. Un cop esbrinada la identitat va ser detingut per una ordre judicial de recerca, detenció i presentació per un delicte de robatori amb força al jutjat penal 3 de Tarragona.En un dels tres controls realitzats a Tarragona, durant el dimecres, es va sancionar els conductors de dos vehicles. Al primer, se li van obrir diligències judicials per conduir un turisme sense haver obtingut mai el permís corresponent. Com a conseqüència, està previst que se li faci un judici ràpid el proper 16 de gener. Mentre que el segon conductor va ser multat per portar la ITV caducada.Aquesta nit també s’ha sancionat a sis persones per tinença i consum d’estupefaents a diferents punts de la ciutat. Les denúncies s’han fet al carrer Mallorca (dos casos), al carrer Apodaca (tres casos) i al carrer Sant Andreu (un cas).