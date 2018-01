Els republicans reclamen que es revisin els contractes municipals d'electricitat per estalviar despeses

Actualitzada 11/01/2018 a les 19:00

El portaveu d'ERC-MES-MDC a l'Ajuntament de Tarragona, Pau Ricomà, demana a l'equip de govern que revisi els contractes de la llum dels diferents edificis municipals «per estalviar en els costos energètics que assumeixen els tarragonins». El líder republicà explica que «en els darrers dies hem sabut que la factura de la llum de l'aparcament Jaume I ascendeix a gairebé 1.200 euros mensuals, un despropòsit si tenim en compte que es tracta d'un espai en desús».Des del partit polític alerten que aquests costos es poden estar produint en diferents dependències municipals i aposten per buscar alternatives que afavoreixin l'estalvi energètic. Fa uns mesos es coneixia que el Teatre Tarragona va rebaixar la potència contractada en 15.000 euros anuals la despesa. «Ens preguntem si no hi ha alternatives més barates», explica Ricomà.Davant d'aquests dos casos, ERC-MES-MDC presentarà una moció al consell plenari de gener per demanar que s'estudiïn alternatives. «Volem que es faci un diagnòstic del que estem pagant per les factures de la llum de tots els espais municipals i que s'iniciï un procés obert i transparent per buscar alternatives de proveïdors que puguin ser més econòmiques sense rebaixar la qualitat del servei», conclou el portaveu del partit.