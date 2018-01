El 50% dels marxants vol obrir a la tarda quan es traslladin a Corsini a la primavera

Espimsa i els professionals del mercadet de la Rambla Nova es reuneixen dijous per abordar com es farà el canvi d’ubicació de les parades

Actualitzada 10/01/2018 a les 20:47

Espai i seguretat

El 50% dels marxants del mercadet de la Rambla Nova estan disposats a obrir a la tarda, en dates molt concretes de l’any com les de Nadal, quan es faci el trasllat definitiu a la plaça Corsini i carrers del voltant, fet que, previsiblement, es durà a terme a inicis de la pròxima primavera. L’empresa que gestiona el mercadet, Espimsa, i les associacions de marxats, mantindran aquesta tarda una reunió de treball en la qual s’abordaran, entre altres qüestions, com es farà efectiu el trasllat de les parades a la nova plaça Corsini. Uns dels aspectes que els marxants volen tractar és el calendari. En aquest sentit, la presidenta d’Espimsa i regidora de Comerç, Elvira Ferrando, va manifestar ahir a aquesta redacció que «és possible que parlem de les dates del trasllat, que sempre he dit que serà cap al final de la primavera, quan hagin acabat les obres d’urbanització i aquestes hagin estat recepcionades per l’Ajuntament, però no m’agrada parlar de terminis». La reunió ha estat convocada per «organitzar el trasllat», va corroborar Ferrando.El president de Marxants de Tarragona, Enric Daza, va informar que, amb el trasllat a Corsini, molts paradistes veuen una oportunitat de mantenir oberts els llocs de venda durant més hores. Daza va indicar que «el 50% dels marxants estan disposats a oferir aquest servei a la tarda, sempre en dates assenyalades de l’any com ara entre l’1 de desembre i el 15 de gener, o a l’estiu». Va subratllar que acceptar o rebutjar aquesta mesura «seria opcional».Per altra banda, Daza va dir que «la gran notícia que rebrem nosaltres serà quan ens comuniquin la data en la qual farem el trasllat a Corsini», i va afegir que «suposo que s’estan complint els terminis». A més, el president de Marxants de Tarragona va assegurar que quan recuperin l’anterior emplaçament, el d’abans de marxar a la Rambla Nova, «hi haurà espai per a tots els paradistes, encara que la sensació sigui que no, i penso que estarem més amples».Per la seva banda, el president de l’Associació de Marxants de la Província de Tarragona, Josep Joaquim, partidària de mantenir el mercadet a la Rambla Nova, va expressar que «tornar a Corsini a l’abril, onze anys després d’haver marxat, planteja inconvenients perquè pensem que han canviat alguns aspectes, com els relacionats amb la seguretat». «No sabem què pot passar en el cas que hagi un incendi, ja que considerem que el mercadet serà molt estret», va remarcar.En les seves declaracions, Gómez va afirmar, amb rotunditat, que «nosaltres volem un mercadet del segle XXI i cal tenir en compte que els marxants movem un centenar de vehicles i la sortida de la zona no serà fàcil, com ho és ara a la Rambla Nova». A més, «no tots podrem aparcar al pàrquing del Mercat Central, perquè llavors els qui no podran fer-ho seran els seus clients».Gómez també és partidari de poder mantenir obertes les parades més hores els dies de mercadet, però «sempre al lloc on ara ens trobem». Aquests seran alguns dels temes que «exposaré en la reunió amb Espimsa», va dir. Tot i no conèixer el contingut dels punts de l’ordre del dia que s’exposaran en el curs de la trobada, Gómez va apuntar que «esperem que ens diguin on es posaran –físicament– les parades i quan està previst fer el trasllat».El canvi d’ubicació del mercadet es durà a terme, en tot cas, superat l’any de la reobertura del remodelat Mercat Central i quan la reforma de la plaça Corsini hagi conclòs després de mesos de treball.