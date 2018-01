El Centres Cívics de Tarragona ofereixen més de 100 activitats

Els sis equipaments municipals compten 1.420 places i 47 propostes noves

Actualitzada 11/01/2018 a les 19:46

Nova imatge

La Xarxa de Centres Cívics ha presentat a nova programació d’aquest hivern-primavera amb 110 activitats, amb 1.420 places, que es realitzaran als sis equipaments municipals. El programa ofereix 47 propostes noves, entre les que destaquen: taller de joieria amb cera perduda, curs de cuina familiar on s’aprendrà a fer una espasa d’Star Wars, entre d’altres.Segons l’alcalde de la ciutat, Josep Fèlix Ballesteros, «la importància dels centres cívics radica en què són la porta d’entrada de l’ajuntament als barris i és que els centres cívics, amb les seves activitats democratitzen la ciutat perquè permet que la gent de Tarragona, siguin d’on siguin, es desplacin als centres cívics repartits per tota la ciutat».Tanmateix, cal destacar la proposta CIVICS LAB definit com un projecte d’aules de dinamització informàtica dins els equipaments de proximitat i que incorporen al PUNT ÒMNIA ubicat al centre cívic de Torreforta, «completant així una oferta de cursos informàtics i tecnològics dirigits a la ciutadania en general», explica la consellera de Polítiques d’Igualtat i Serveis a la Ciutadania, Ana Santos.Les inscripcions als cursos d’hivern primavera començaran el proper 18 de gener i s’allargaran fins al 02 de febrer a través de la seva pàgina web Aquest 2018 la Xarxa de Centres Cívics aposta per una nova imatge centrada en la ciutadania i amb tres pilars fonamentals: activitats familiars i per tots els públics, la incorporació de nous serveis i la transversalitat en l’acolliment de diferents àrees de l’ajuntament en l’esdevenir dels equipaments, fent de pont entre l’administració i la ciutadania.