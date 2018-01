El barri Monestir de Poblet reclama acabar amb els excrements de gos al barri

En una reunió amb la regidora de Relacions Ciutadanes van fer arribar les seves demandes

L’Associació de Veïns del carrer Monestir de Poblet i voltants reclama acabar amb la presència d’excrements de gos al barri, concretament a la plaça Sant Fructuós, ubicada al davant de l’església amb el mateix nom. Allà, desenes de persones hi porten els seus animals a passejar i no recullen els excrements. L’espai compta amb un parc infantil, i tal com expressava el secretari de l’entitat, Sergi Guardiola, «la gent no és conscient que les criatures no tenen coneixement per tocar segons què». A més, Guardiola apuntava que «no sabem si els culpables són gent del barri o de fora». Per aquest motiu, dimecres es van reunir amb la regidora de Relacions Ciutadanes, Elvira Ferrando, amb l’objectiu que l’Ajuntament els ajudi a solucionar la problemàtica.Sergi Guardiola i la resta de la junta va entrar a l’Associació de Veïns a mitjans de l’any passat. Dimecres, van trobar-se amb Ferrando a l’Ajuntament de Tarragona amb l’objectiu de «transmetre les nostres demandes i intentar millorar alguns problemes que tenim al barri», detallava Guardiola. La principal preocupació dels veïns és, a hores d’ara, la nombrosa presència d’excrements de gos a la plaça Sant Fructuós, espai on hi ha un parc infantil. Allà, segons explicava Guardiola, «els amos deixen anar els seus gossos i no recullen els les tifes». Això provoca que els infants, quan es disposen a jugar a la plaça, es trobin constantment amb les caques. «I com no sabem si els amos dels gossos són del barri o de fora, hem demanat ajuda al consistori per solucionar-ho», expressava.Un altre dels problemes que vol solucionar l’associació és l’enllumenat del carrer Monestir de Poblet. Guardiola el qualificava de «pobre» i han reclamat equilibrar-lo perquè «a una vorera n’hi ha més que a l’altra i, si passeges de nit, no s’hi veu gaire cosa», afegia. D’altra banda, entre aquesta via i la plaça de Sant Fructuós, hi ha un passatge on els arbres han desaparegut, però no els forats on s’hi trobaven. Per aquest motiu, l’entitat veïnal també ha reclamat una solució al consistori, perquè tal com recalcava Guardiola, «és un perill tenir els forats sense tapar.O aconseguim els arbres, o els tapem per evitar problemes». Per últim, Guardiola també apuntava que l’increment del trànsit al barri amb motiu del canvi de sentit del carrer del cementiri «s’ha notat moltíssim». «Abans gairebé mai hi havia col·lapse, i ara ens hi trobem constantment», deia.Tot i que el secretari de l’entitat assegurava que la trobada havia estat «molt cordial», encara no han concretat cap actuació amb la regidoria de Relacions Ciutadanes. «Seguirem treballant pel barri», cloïa Guardiola.