Diago: «Encara tenim un barri tercermundista, els cables pengen de les parets»

El president de l’Associació de Veïns del Serrallo, Ferran Diago, deixarà el càrrec després de 8 anys

Actualitzada 10/01/2018 a les 21:24

Ferran Diago deixarà dijous la presidència de l’Associació de Veïns del Serrallo. Després de vuit anys en el càrrec, assegurava que «és el moment de deixar pas a les noves generacions». Durant aquest període, el barri ha vist com es construïa un nou passeig marítim, es recuperava el Pòsit de Pescadors i s’aconseguien un espai d’entitats i una llar pels jubilats, entre d’altres. Però tot i això, Diago subratllava que «seguim tenint un barri tercermundista, on els cables pengen de les parets». La instal·lació elèctrica és un dels deutes pendents de l’Ajuntament de Tarragona amb els veïns del barri marítim. També l’ampliació de les voreres dels carrers Sant Pere i Gravina, vies on els vehicles amples tenen molts problemes per circular i on la seguretat dels vianants «perilla moltíssim». Aquests dos factors seran, sens dubte, els grans reptes de la nova junta de l’Associació de Veïns del Serrallo.Dijous, l’Associació de Veïns del Serrallo celebrarà una assemblea general ordinària a partir de les set de la tarda a la sala parroquial. Serà la darrera que presidirà Ferran Diago, després de 8 anys al capdavant de l’entitat. I és que, a banda d’informar de l’estat dels comptes i de presentar l’informe de la presidència, l’Associació de Veïns haurà de programar unes eleccions i, posteriorment, renovar la junta directiva. En cas que es presentessin dues candidatures, les votacions se celebrarien el 26 de gener. Però, ara per ara, i segons informava Diago, «ningú no m’ha presentat formalment la seva candidatura».Durant els vuit anys en la presidència, Diago ha tingut dues lluites de rellevància amb l’Ajuntament de Tarragona: la primera, per aconseguir la renovació de la xarxa de cablejat i, la segona, per ampliar les voreres dels carrers Sant Pere i Gravina, que no arriben al metre d’amplada. «Són dos factors primordials. I no demanava els diners per posar bonic el barri, sinó per vetllar per la seguretat dels veïns», destacava Diago.Després de gairebé una dècada, però, el consistori encara no ha complert ni una promesa ni l’altra. Si bé és cert que s’han fet tasques de manteniment i millora del cablejat, en alguns indrets del barri els cables segueixen penjant de les parets. I tal com assegurava Diago, «quan plou, això sembla un correfoc, perquè salten espurnes per tot arreu». «I això és molt perillós», sentenciava.Però no tot han estat males notícies pel dirigent veïnal. El passeig marítim, la recuperació del Pòsit, la Llar de Jubilats o l’Espai d’Entitats són alguns dels equipaments que ha sumat el Serrallo durant aquests vuit anys. Encara que Diago reconeixia que «el que ha anat millor és tot allò que hem estat treballant amb el Port». Sobre el passeig marítim deia, per exemple, que «és molt xocant tenir una cosa tan bonica quan els carrers del barri estan deixats». «Es nota que el passeig és del Port i que els carrers interiors són de l’Ajuntament», expressava.A partir d’ara, serà obligació de la nova junta seguir lluitant per aconseguir un barri millor. El cablejat i les voreres dels carrers Sant Pere i Gravina seran, de ben segur, objectius principals. Però Diago avançava que hi ha més coses a fer, encara que «es poden aconseguir a poc a poc». Una tasca pendent és la regularització de les façanes, per exemple. Però caldrà esperar per conèixer el full de ruta de la nova junta.Dijous a partir de les set de la tarda, els veïns del Serrallo tenen una cita amb el barri. Diago confia en les noves generacions perquè «aportaran idees noves i fresques», i assegurava que «tant de bo hi hagi més d’una candidatura». Si és així, les votacions es faran el 26 de gener.