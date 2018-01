CGT estén les denúncies de col·lapse de les urgències a Santa Tecla i al Pius de Valls

Box doblats, passadissos ocupats i pacients pendents d'ingrés sense llit a planta al centre tarragoní, segons els sindicat

Actualitzada 11/01/2018 a les 18:40

El sindicat CGT, que el passat dilluns va exigir solucions al col·lapse del servei d'urgències de l'Hospital Joan XXII, ha estès les denúncies de saturació dels serveis d'urgències a l'Hospital de Santa Tecla de Tarragona i el Pius de Valls. Segons l'organització, a les urgències del centre tarragoní hi ha box doblats, passadissos ocupats i pacients pendents d'ingrés sense llit a planta. Apunten, fins i tot, que una part d'aquests pacients eren de la Unitat de Cures Intensives, cinc dels quals intubats, que requereixen una cura especial. En el cas dels menys greus, apunten, es va tardar fins a cinc hores a atendre'ls. Segons CGT molts dies no s'ha disposat de reforços i, quan n'hi ha hagut, ha resultat «insuficient». Assenyalen que a les plantes d'hospitalització el personal en dies festius ha estat inferior als laborables, malgrat que les necessitats dels ingressats són les mateixes.En el cas del Pius Hospital de Valls, el sindicat denuncia que ha patit el tancament de mitja planta de medicina interna, fet que ha provocat el col·lapse d'urgències per la impossibilitat d'efectuar ingressos davant la manca de llits. Uns llits que, precisament, s'han col·locat a d'altres plantes «barrejant diferents patologies», posant adults a pediatria i «saturant» la Unitat Geriàtrica d'Aguts.