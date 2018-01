L'exposició de pessebres tancarà el diumenge amb prop de 3.000 visites

Destaquen la qualitat de les figures, els petits detalls i la recreació d’ambients molt diversos

El dissabte i el diumenge pròxims són els darrers dies per poder visitar la col·lecció de pessebres i diorames que s’exposen a la cripta de l’església de Sant Antoni de Pàdua, al número 105 de la Rambla Nova. Les dotze peces que formen part de la mostra contenen figures de gran qualitat, aporten detalls curiosos de veure per l’espectador i reprodueixen ambients tan diferents com el claustre de la Catedral de Tarragona, una església romànica de la Vall de Boí, un poble d’arquitectura àrab, un temple egipci, una cova habitada per diversos personatges o un paisatge propi de qualsevol muntanya com ara el Pirineu.



El president de l’Associació Pessebrista de Tarragona Josep Maria Borrut, ha mostrat la seva satisfacció pel fet que, fins ara, han visitat l’exposició més de 2.700 persones, per la qual cosa al tancament d’aquesta, aquest diumenge, la xifra podria ascendir a 3.000. Es podrà accedir a la mostra de 12 a 14 hores i de 17:30 a 20:30 hores. Els pessebres i diorames «no es desmuntaran fins dins de dues o tres setmanes, per si algun grup nombrós de persones ens demanen poder contemplar-los, ja que es fan visites concertades», ha dit Borrut.



Nico Pueyo, un jove de 18 anys que l’any vinent anirà a València a estudiar Belles Arts, és, junt amb Josep Puig, autor d’un dels pessebres de l’exposició. De fet, és el de dimensions més grans i el primer que troba el visitant. Amb 13 anys, Pueyo va iniciar-se en el món de la construcció de diorames, una de les seves aficions artístiques. El que ha construït per l’exposició d’enguany, «el vaig començar a fer el passat més de juny i li he dedicat una hora gairebé cada dia». El seu diorama mostra un paisatge muntanyós, amb diversos punts d’aigua com una cascada que flueix entre les pedres i un riu. «El primer que vaig fer va ser, precisament, la cascada, i a partir d’aquí vaig afegir altres elements», ha dit, com un molí o cases. El pessebre està dedicat als Mags d’Orient.

Un consell a les persones que el cap de setmana s’apropin a veure l’exposició és que es fixin en els petits detalls. En un dels pessebres es veu la figura d’un nen adolescent que orina al costat d’un matoll, la qualitat artística d’un ramat d’ovelles que hi ha en un dels diorames o balcons de fusta de diverses cases que constitueixen petites obres d’art. A més, alguns pessebres recreen un poble tant de dia com de nit gràcies a l’aplicació d’un sistema de llums.