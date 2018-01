L'Ajuntament obre la inscripció per participar al Festival Dixieland de Tarragona

En aquesta edició s’han obert dues convocatòries: projectes culturals singulars i propostes d’actes per a la programació

L'Ajuntament de Tarragona ha obert el termini d’inscripció per participar al Festival Dixieland que se celebrarà del 25 al 30 d’abril de 2018. Es podran rebre propostes per als dies del Festival i també pel cap de setmana del 21 i 22 d’abril que seran considerades com a actes previs. En aquesta edició s’han obert dues convocatòries: projectes culturals singulars i propostes d’actes per a la programació.La convocatòria per a projectes culturals singulars és oberta a entitats i col·lectius, legalment constituïts, que presentin una proposta cultural singular que tingui com a eix principal la música i que busqui incorporar altres disciplines artístiques i/o altres activitats de col·lectius culturals i socials de la ciutat. L’estil musical haurà d’estar relacionat preferiblement amb el jazz tradicional de principis dels S. XX i, específicament per a aquesta edició, tenint en compte la influència de la trompeta al món del Jazz. Les propostes s’han de presentar abans del dimecres 31 de gener a les 14h.Les propostes d’actes per incloure al programa del Festival Dixieland 2018 poden fer-les locals, sales, bars i entitats legalment constituïdes que hi vulguin participar. L’estil musical haurà d’estar relacionat amb el jazz tradicional de principis dels S. XX i, per aquesta edició, amb la influència de la trompeta al món del Jazz. Les propostes també cal presentar-les abans del dimecres 31 de gener a les 14h.Els interessats poden fer les sol·licituds a través de la web etràmits de l’Ajuntament . Tambés es poden presentar propostes i/o projectes a la mateixa web.