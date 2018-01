El Cor Ciutat de Tarragona demana ajuda per pagar el local d'assaig

L’entitat negocia amb l’Ajuntament que es faci càrrec d’una part del lloguer a la Cooperativa Obrera

D’ençà que el Cor Ciutat de Tarragona (CCT) va haver d’abandonar el seu lloc habitual d’assajos durant molts anys a l’Antiga Audiència, busca una fórmula satisfactòria en col·laboració amb l’Ajuntament. Actualment, els diferents cors de l’entitat assagen a la Cooperativa Obrera, però el lloguer que ha d’afrontar fa poc viable aquesta opció, fins al punt que aquest mes de gener celebrarà una assemblea en la qual es plantejarà un augment de les quotes per fer front a la situació.





Un local de futur és la tercera planta del magatzem de l’antiga Tabacalera que acull la Capsa de Música, però el present, a la Cooperativa Obrera, obliga al CCT a cercar una solució amb caràcter immediat. La presidenta, Margarida Aniorte, ha manifestat a aquesta redacció que l’entitat manté negociacions amb l’Ajuntament amb l’objectiu que aquesta administració sufragui part del lloguer. «Esperem que la resposta de l’Ajuntament arribi el més aviat possible, sabem que és favorable», ha dit Aniorte.





«L’espai on assagem a la Cooperativa és bo perquè és cèntric i, a més, és una entitat cultural en la qual no ens sentim estranys, però en un termini de dos a tres anys ens agradaria anar a la Tabacalera, com ens proposa l’Ajuntament», ha dit la presidenta del CCT. L’entitat considera que la proposta d’anar a la Tabacalera «és positiva», però la tercera planta «és, fins i tot, massa gran i, a més, s’han de fer obres per habilitar-la, ja que no hi ha ni lavabos», ha explicat Aniorte, qui ha remarcat que «ens urgeix trobar una solució».