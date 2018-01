Tarragona commemora la fi de la Guerra Civil

Diversos actes culturals donaran a conèixer els antecedents, el desenvolupament i els efectes posteriors del conflicte bèl·lic a la ciutat

Actualitzada 09/01/2018 a les 15:36

Del 16 de gener al 20 de febrer, Tarragona celebrarà els 79 anys de la fi de la Guerra Civil. Per això, el Servei d’Arxiu i Documentació Municipal de l’Ajuntament coordina amb diferents institucions i entitats culturals un programa d’actes per donar a conèixer els antecedents, el desenvolupament i els efectes posteriors del conflicte bèl·lic a la ciutat. Durant aquestes setmanes, s’han programat tres conferències, dues exposicions, quatre presentacions de llibres i tres visites guiades gratuïtes.Els actes començaran el dimarts 16 de gener amb la presentació del llibre Les actes de la Comissaria de Defensa Militar de Tarragona, 1937 d’Angel P. Archilla Navarro a l’Arxiu del Port de Tarragona. Una de les activitats més destacades serà, el proper dissabte 17 de febrer, la visita guiada Les estàtues ens parlen que recorrerà la Rambla Nova per recordar fites de la història passada i recent. Aquesta anirà a càrrec de l’arquitecte Ramon Aloguin.A més a més d'aquestes visites obertes a tots els ciutadans, aquest any també es continuaran desenvolupant les Rutes Pedagògiques adreçades als centres docents i que durant l'any passat varen assistir 12 centres i uns 400 alumnes.Tots els actes programats, a més a més de la difusió del passat, volen servir per a rebutjar la irracionalitat i la crueltat de les guerres, així com per a reivindicar en el present el drama dels refugiats i desplaçats i en el futur la convivència democràtica i pacífica entre els homes. Per més informació es pot consultar la web de l’ Arxiu de Tarragona