La demarcació de Tarragona supera les 31.000 donacions de sang durant el 2017

Els donants de plasma s’incrementen en més d’un miler per l’impuls de noves campanyes

Actualitzada 09/01/2018 a les 12:51

La demarcació de Tarragona va superar, durant tot l’any passat, les 31.000 donacions de sang en els punts fixes i mòbils disponibles al territori. Un dels àmbits amb més bons registres és el de la donació de plasma, que el 2017 va créixer en més d’un miler de donants per l’impuls de noves campanyes. Aquestes dades s’han posat de relleu aquest dimarts durant la presentació de la Marató de Donants de Sang de Catalunya, que tindrà lloc del 12 al 19 de gener amb l’objectiu de remuntar les reserves després de les festes nadalenques. A la demarcació de Tarragona, els donants podran acudir als hospitals Joan XXIII de Tarragona, Sant Joan de Reus i Verge de la Cinta de Tortosa. El Banc de Sang i Teixits confia que, de les 8.000 donacions que s’esperen durant la campanya, entre un 10 i un 15% del total corresponguin al territori.



La directora del Banc de Sang i Teixits a la demarcació de Tarragona, Virginia Callao, ha explicat que actualment hi ha reserves per menys d’una setmana, quan la xifra òptima se situaria entre els 10 i 11 dies. La situació és especialment «justa» en el cas del grup O negatiu, emprat per a situacions d’emergència, i del qual només hi ha reserves per uns tres dies.



L’alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, ha animat els ciutadans a donar sang i ha subratllat que, de les més de 30.000 donacions registrades l’any passat a la demarcació, unes 7.000 es van fer a la ciutat. «Hem de mantenir el tipus perquè som de les ciutats més importants en donacions i n’estem orgullosos», ha assenyalat.



Enguany, els donants que acudeixin a l’Hospital Joan XXIII disposaran de pàrquing gratuït a l’aparcament municipal que hi ha tot just davant el centre. Com a novetat, els usuaris podran valorar ‘in situ’ la seva experiència de donació mitjançant dispositius electrònics i, a més, rebran un missatge de text quan la seva bossa de sang sigui utilitzada en algun hospital.



L’eix de la campanya d’aquest any serà l’experiència de la donació, en què es convida els ciutadans a viure la sensació que representa participar d’aquest acte de solidaritat. En aquest sentit, Carles Juncosa, un donant habitual que supera el centenar de donacions, ha expressat que «com a persona sana, és un deure ajudar la societat».