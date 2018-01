L'Ajuntament de Tarragona vol obrir dos pàrquings fora muralles abans del 2019

La previsió és construir un edifici de tres plantes, amb capacitat per albergar prop de 500 vehicles

L’empresa que gestiona els aparcaments municipals està en tractes amb dos propietaris amb la finalitat d’arribar a acords, en un termini curt de temps, i poder habilitar dos nous espais d’aparcaments fora muralles. L’objectiu és beneficiar la Part Alta, buidant-la de cotxes. Les negociacions estan força avançades, va informar ahir Josep Acero, responsable de l’Àrea Mobilitat i president de l’Empresa Aparcaments Municipals. Un dels aparcaments consistiria en un edifici de tres plantes i tindrà cabuda per prop de 500 vehicles, i l’altre podrà albergar una xifra pròxima als 250.



Acero no va entrar en detalls sobre terminis ni localització dels espais susceptibles de convertir-se en aparcaments, ja que les negociacions que mantenen les parts estan obertes. La intenció de l’Ajuntament és tancar les converses «com més aviat millor», va dir del president de l’Empresa Aparcaments Municipals, qui va mostrar-se molt discret alhora de facilitar detalls de l’operació.



Aquesta actuació està vinculada al projecte de l’Ajuntament de buidar la Part Alta de cotxes i poder dedicar els seus carrers als vianants. Un cop els aparcaments fora muralla siguin una realitat, «buscarem una solució consensuada amb els veïns perquè puguin aparcar els seus vehicles a l’altra banda de la muralla», va dir Acero. La primera intervenció que es farà serà «oferir primer als veïns la possibilitat de disposar de places d’aparcaments a un preu especial», va remarcar el regidor de Mobilitat.



El calendari amb el qual treballa Acero és que «en dos o tres mesos es puguin iniciar les obres de construcció del pàrquing de tres plantes, i poder obrir-lo al públic a finals d’aquest any». El responsable de l’Empresa Aparcaments Municipal confia que les converses que l’Ajuntament manté amb els propietaris puguin ser rubricades de manera satisfactòria «en deu o quinze dies», va subratllar Acero, qui es va mostrar prudent en relació a la informació aportada.



La intenció de construir un aparcament fora muralles i situat en les proximitats de la Part Alta per facilitar el seu ús als residents en el nucli antic de Tarragona no és nova. Sota el mandat de l’alcalde Joan Miquel Nadal, l’Ajuntament es va plantejar destinar a aparcament un espai existent entre el passeig de Sant Antoni i el carrer d’En Huyà. Finalment, es va desestimar aquesta intervenció. El cert és que en les proximitats de la Part Alta existeixen pocs espais per destinar-los a aparcament de vehicles.



El més proper seria el camp del Roqueral, propietat de l’Arquebisbat, situat a molt pocs metres de distància de la muralla.