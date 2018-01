El tancament de la Part Alta a alguns vehicles genera confusió a pares d'alumnes

Només és permès l’accés pel Portal de Sant Antoni a veïns i persones autoritzades

Actualitzada 08/01/2018 a les 22:20

La decisió de l’Ajuntament de tancar la Part Alta a la circulació de vehicles, amb excepció dels autoritzats i dels que són propietat de veïns del barri, a causa del tall de la Baixada del Roser per les tasques que es duen a terme per l’esfondrament que va patir un edifici la setmana passada, va generar confusió entre els pares d’alumnes del col·legi l’Estonnac–l’Ensenyança. A molts pares no els va arribar la informació de la prohibició d’accedir-hi a la Part Alta pel Portal de Sant Antoni, cosa que fan de forma habitual quan van a recollir els seus fills, i altres van considerar que la impossibilitat d’entrar al barri amb el seu cotxe no anava amb ells. L’Ajuntament va informar que els pares estan autoritzats ha entrar al barri, com sempre fan.



La jornada va transcórrer amb aparent normalitat, tot i la presència de tanques amb senyals que informaven de la prohibició d’introduir vehicles a la Part Alta, que hi havia al Portal de Sant Antoni. La mesura comprèn, a més, un canvi en el recorregut interior pels carrers del barri ja que, des de l’esfondrament de la casa de Baixada del Roser, els vehicles poden desplaçar-se per les Coques, en sentit descendent, per sortir del barri pel carrer d’En Granada.



A aquests fets, cal afegir-hi que els senyals posats en algunes tanques convidaven a la confusió, com la localitzada a la confluència del Pla de Palau amb Baixada del Roser, o una a l’altura de les Coques i Pare Palau, que a les 13 hores estava a terra.



Molts pares d’alumnes de l’Estonnac-l’Ensenyança van optar per seguir la rutina de cada dia, es a dir, estacionar el cotxe a la plaça de la Pagesia i al Portal del Carro per anar a buscar els seus fills al col·legi. Altres, van decidir deixar el vehicle al Passeig de Sant Antoni i anar a peu fins al centre escolar. Aquest va ser el cas d’Adolfo García, qui va manifestar a aquesta redacció que «no sé si puc entrar o no amb el cotxe i per això he optat per deixar-lo fora». García va afegir «vinc a recollir la nena i no m’ha arribat cap informació».



Per la seva banda, Cori Lladó, va dir que «he entrat fins a la plaça –de la Pagesia– i, si no podem accedir-hi amb cotxe, no sé com ens ho farem». Mentrestant, Carlos Castañer va assegurar que «hi ha cert desconcert, tot i que jo vinc caminant». «Fa dies que va caure la casa i ja sabia que no podia entrar a la Part Alta amb cotxe», va afegir García. Aquest pare no va dubtar a dir que «si portes el nen al col·legi, entenc que el meu vehicle està autoritzat», tot i que els senyals no feien cap referència a aquesta opció. L’única diferència «és que has de sortir per les Coques», va comentar mentre altres pares recollien els seus fills com qualsevol dia. Per altra banda, una mare va apuntar que «és normal aparcar a la plaça de la Pagesia i avui –per ahir– la situació és la normal». En el moment de fer la seva declaració, uns deu vehicles estaven en aquest indret de la Part Alta. En l’altre extrem del barri, uns operaris seguien treballant en l’interior de la casa ensorrada.