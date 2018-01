El Concurs de Focs Artificials torna a canviar de dates

L'objectiu d'aquest canvi és que l'esdeveniment no coincideixi amb els Jocs Mediterranis

Redacció

Actualitzada 09/01/2018 a les 09:58

El Concurs Internacional de Focs Artificials Ciutat de Tarragona torna a canviar de dates. L’edició d’enguany es farà del 4 al 7 de juliol, amb la qual cosa no coincidirà amb la celebració dels Jocs Mediterranis, que es duran a terme entre els dies 22 de juny i 1 de juliol. Per segona vegada en les vint-i-vuit edicions del concurs, i de manera consecutiva, l’Ajuntament modifica la data. En les dues últimes es va avançar una setmana, per no coincidir amb les Festes de Sant Pere de Reus i, l’any passat, amb les del barri del Serrallo, un argument que no va acabar de convèncer molts tarragonins.



El concurs de Tarragona és considerat un dels millors de l’Estat i, junt amb el de Blanes, és el que més gent atrau dels que es fan a Catalunya, tot i que com a conseqüència de la crisi econòmica va passar de ser de sis dies a només quatre.