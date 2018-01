Cs dona per «esgotat» el projecte de Ballesteros i diu que és «l'única opció per regenerar Tarragona»

El portaveu municipal, Rubén Viñuales, vol fidelitzar els més de 25.000 votants del 21-D i convertir-se en el nou alcalde

Actualitzada 09/01/2018 a les 14:52

El grup municipal de Ciutadans (Cs) a l’Ajuntament de Tarragona considera que l’alcalde, Josep Fèlix Ballesteros, està en «amortització» i el seu projecte està «esgotat», per la qual cosa es presenta com «l’única opció» per «regenerar» la ciutat. El portaveu de la formació al consistori, Rubén Viñuales, ha expressat aquest dimarts la seva voluntat de «fidelitzar i mantenir» els més de 25.000 vots aconseguits per Cs en els comicis del 21-D per arrabassar l’alcaldia als socialistes. En aquest sentit, Viñuales ha confirmat que es presentarà a les primàries per repetir com a cap de llista el 2019. Coincidint amb l’inici del tercer any de mandat de Ballesteros, Cs ha reclamat la convocatòria d’una audiència pública per exposar el grau de compliment del programa de govern, atès que, segons el partit taronja, tot just arriba al 15%.



A un any i mig de les municipals, Viñuales ha criticat que la majoria de promeses del govern Ballesteros no s’hagin fet realitat, com ara els plans d’usos comercials i d’accessibilitat, les actuacions de mobilitat i urbanístiques, el condicionament dels polígons industrials, el suport al sector cultural, l’impuls d’habitatges socials o els projectes de la Tabacalera i el Banc d’Espanya.



Cs vol que el govern municipal se sotmeti a un ple monogràfic sobre el compliment del seu programa, tal com es recollia en una moció presentada i aprovada en el plenari el juliol del 2015. El portaveu de Cs ha acusat l’alcalde de no tenir un full de ruta clar i d’haver perdut «la percepció de la realitat» després de romandre tants anys en la vida política.



Per aquest motiu, Viñuales ha defensat que Cs és l’única alternativa per garantir una «regeneració». Tot i que ha afirmat ser conscient que les eleccions al Parlament no es poden comparar amb les municipals, el portaveu de Cs ha dit que treballaran per mantenir els suports del 21-D, en què van recollir el 35% dels vots emesos a la ciutat. «A mi també em vota gent independentista», ha etzibat Viñuales, qui ha defensat que treballa «per Tarragona i per a tots els ciutadans».



Ciutadans ha reivindicat el seu paper a l’oposició i ha defensat que actuen amb responsabilitat, per exemple abstenint-se en el debat dels pressupostos per evitar una pròrroga dels comptes. Malgrat tot, el partit taronja ha avisat de la delicada situació de les finances municipals i ha comparat l’Ajuntament amb una gran empresa que està «en fallida» i no es pot endeutar més.



Viñuales ha reiterat que ells no haguessin impulsat els Jocs Mediterranis i que els preocupa la gestió que es farà dels equipaments esportius construïts. Segons Cs, l’alcalde Ballesteros s’ha compromès a convocar una junta de portaveus abans de finals de mes per abordar aquesta qüestió.