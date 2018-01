Renfe s'apunta a les rebaixes i ofereix fins a un 70% de descompte per viatjar des de Tarragona

Còrdova, Sevilla, Màlaga, Bilbao o Donosti són algunes de les ofertes des de la capital del Tarragonès

Redacció

Actualitzada 08/01/2018 a les 17:49

Renfe es suma a la campanya de rebaixes i a partir del dilluns, 8 de gener, posa a la venda milers de places amb rebaixes de fins al 70% per a viatjar en els seus trens als mesos de gener i febrer. L’oferta és vàlida per a viatges fins el 28 de febrer i s’estén a unes places limitades en alguns trens i dies i fins a esgotar existències.



Des de Tarragona, les ofertes s'on per viatjar a Andalusia (Còrdova, Sevilla o Màlaga) a partir de 31,55 euros o a Donosti i Bilbao des de 13,35€ i 17,28€ respectivament.



Amb la campanya ‘De Rebaixes en tren’ la web de Renfe s’omplirà de bitllets per a viatjar en els trens Ave i Llarga Distància amb la tarifa Promo amb descomptes del 50%, 60% i fins els 70% en tots els corredors.



Els preus disponibles des d’avui i fins el 28 de febrer també inclouen ofertes com Barcelona-Madrid des de 32,30 euros o Barcelona-Andalusia des de 35,45€, Barcelona Logronyo o Pamplona de des 16,30€, Barcelona Donosti a partir de 19,40€, Barcelona Bilbao des de 19,85€, Barcelona-València des de 12.,20 €, a Alacant des de 15,80 i Múrcia a partir de 17,05€.