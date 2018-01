Les tendes s'omplen de gom a gom en el primer dia de les rebaixes d'hivern

El Corte Inglés i el Parc Central van rebre l’afluència de centenars de persones durant el dia

El primer dia de les rebaixes d’hivern va omplir de gom a gom les tendes de la ciutat de Tarragona. A primera hora del matí, desenes de persones ja passejaven pel carrer i es dirigien a les botigues per aprofitar les ofertes o per canviar algun dels productes que li han regalat durant aquestes vacances de Nadal. I és que ni el fred ni la pluja, que va amenaçar amb ruixar Tarragona durant tot el matí, van frenar els compradors, que van trobar en El Corte Inglés i el Parc Central els centres comercials de referència a la demarcació.



A El Corte Inglés, els tarragonins van poder gaudir de rebaixes de fins el 50%. Una tònica que es repeteix en la majoria de comerços de la ciutat, que ofereixen descomptes d’entre el 20% i la meitat del preu. Els clients busquen sobretot articles de moda i firmes prestigioses tant nacionals com internacionals, que ofereixen preus amb grans descomptes. Entre el més demandat, figuren abrics, peces de pluja i moda en general. Així mateix, tenen gran acceptació els complements de dona i home, la sabateria i marroquineria, així com els articles i peces esportives.



Que el primer dia de les rebaixes hagués coincidit amb diumenge va provocar que durant el dia d’ahir es visquessin situacions d’alta afluència de gent, un fet que si hagués succeït entre setmana, s’hagués alleugerit substancialment. Ara, els compradors podran gaudir d’aquests descomptes fins l’arribada del 6 de març, moment en què les rebaixes d’hivern posaran punt i final. A més, cal recordar que alguns comerços ja van començar amb la reducció de preus durant la campanya de Nadal.