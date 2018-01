La fiscalia demana presó a un guàrdia civil per mal ús de targetes corporatives

L'agent va utilitzar la targeta en cinc ocasions per posar combustible al seu vehicle particular

EFE

Actualitzada 08/01/2018 a les 13:14

La fiscalia de Tarragona demana un any i nou mesos de presó a un guàrdia civil per fer mal ús de targetes corporatives, que, en cinc ocasions, va utilitzar, segons l'acusació, per proveir combustible del seu vehicle particular.



A més de la pena de presó, el fiscal també demana inhabilitació especial per a ocupació pública durant quatre anys i una multa de 4.500 euros per un delicte de malversació de cabals públics.



L'acusat, de 53 anys i sense antecedents penals, treballava en el Servei de material mòbil de la Comandància de la Guàrdia Civil de Tarragona entre el 2008 i el 2016.



Entre el 8 de març i el 3 d'agost del 2016, va fer gasolina cinc vegades amb el seu vehicle particular -que estava a nom de la seva dona- usant les targetes corporatives per pagar un total de 143 euros, segons avança avui Diari de Tarragona.



En tres dels casos, l'acusat també hauria usat la targeta Travel Club de punts.



Aquesta irregularitat la va descobrir un superior per casualitat, en veure'l a la gasolinera amb el seu cotxe particular quan havia d'estar de servei, pel que va revisar la documentació dels proveïments.