La CGT exigeix més personal al Joan XXIII per pal·liar la saturació a urgències

El sindicat denuncia problemes de col·lapse i de manca de material per la poca previsió dels responsables del centre

Actualitzada 08/01/2018 a les 13:41

La CGT ha reclamat aquest dilluns més personal i un reforç dels torns a la unitat urgències de l’Hospital Joan XXIII per pal·liar la saturació que es produeix arran de l’augment de casos de grip. Segons el sindicat, durant les festes nadalenques, el 80% dels dies s’han viscut situacions de col·lapse al centre per la «irresponsabilitat» dels gestors de l’hospital. L’1 de gener va ser un dels dies més crítics, però les llargues esperes i pacients en lliteres als passadissos han estat la tònica dels darrers dies. La CGT ha denunciat improvisació i que s’hagin obert llits sense disposar de suficients recursos personals ni materials. A més, han criticat que la planificació s’ha vist molt afectada per un nou programa informàtic de gestió dels torns del personal que consideren del tot inoperatiu. Davant d’aquest escenari, el sindicat ha engegat una recollida de signatures entre la plantilla que ja supera el centenar d’adhesions. La CGT ha advertit que la sobrecàrrega de treball ocasiona episodis d’angoixa i ansietat entre els professionals.



«El dia 1 de gener va haver-hi un desgavell, com l’any passat. Des d’abans Nadal, portem així dia sí i dia també», ha lamentat Agustí Aragonès, històric delegat sindical de la CGT al Joan XXIII que es va jubilar el passat dia 31. Segons Aragonès, es van obrir més llits de forma improvisada i sense preveure cap reforç de personal. Durant els darrers dies s’han produït esperes de fins a 10 hores, acumulació de pacients en lliteres als passadissos i pacients crítics ingressats als ‘box’ de reanimació per manca de places a la UCI. A més, Aragonès ha recordat que des del 2011 s’han perdut 80 llits a l’hospital que ja no es recuperaran.



Davant d’aquesta situació, la CGT ha exigit un reforç de personal a Urgències per poder atendre els pacients correctament. En concret, sol·licita una infermera, un auxiliar i dos zeladors més per torn; un metge adjunt més al matí, dos més a la tarda i tres més a la nit; torns d’infermeria i d’auxiliar durant les 24 hores -ara només n’hi ha entre les 10 del mati i la mitjanit; disposar de dos administratius durant les 24 hores -a les nits només n’hi ha un- i passar de dos a quatre tècnics de radiologia durant les nits i els caps de setmana.



Segons Aragonès, la direcció ha actuat de forma irresponsable i ha insistit que el col·lapse era «una mort anunciada». «Posar personal no serà la panacea, però potser mitigarà la situació, ja que a Urgències s’ha de córrer i, si no hi ha personal, no pots improvisar-lo», ha afegit. A més, el sindicat ha criticat que quan s’han obert més places a corre-cuita, hi ha hagut manca de material.



Carmen Sánchez, delegada sindical de la CGT a l’Hospital Joan XXIII, ha explicat que hi ha molt malestar entre els treballadors i que s’està gestant una «rebel·lió» contra els problemes del centre. A tot això, cal afegir-hi la posada en servei d’un nou programa informàtic per quadrar els torns que no està funcionant, segons el sindicat. Sánchez ha explicat que la plantilla no té prou previsió dels seus torns i que s’han donat casos en què no han estat avisats per anar a treballar o que no se’ls ha informat que no hi havien d’anar. Per tot plegat, divendres van iniciar una recollida de signatures -ja en porten més d’un centenar de recollides- que volen presentar a direcció.



«El típic del Nadal són els torrons, el tió i el col·lapse d’Urgències», ha ironitzat Ferran Mansergas, també delegat sindical de la CGT. Mansergass ha criticat la manca de previsió davant d’una situació que s’ha anat repetint. «Si hi sumem el col·lapse de personal i les mancances de material, això acaba perjudicant els pacients i els treballadors», ha advertit. De fet, segons la CGT, hi ha treballadors afectats per l’angoixa i l’ansietat. «Estem salvant el cul a l’hospital», ha etzibat Carmen Sánchez.