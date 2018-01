Els Reis d'Orient deixen la seva empremta en els contenidors

El diumenge van aparèixer rodejats de restes de caixes i de cartó

Redacció

Actualitzada 07/01/2018 a les 22:42

La major part dels contenidors de la recollida de residus de Tarragona van aparèixer ahir diumenge rodejats dels embolcalls de les joguines que els Reis d’Orient van portar als nens de la ciutat. La ressaca de la visita reial va tenir com a resultat veure les voreres on es troben els contenidors plenes de cartons i de restes d’embalatge. Fins i tot alguns tarragonins van deixar a les xarxes socials mostres de l’empremta deixada pels Reis d’Orient en carrers com Jaume I, avinguda Vidal i Barraquer o Pere Martell, un fet que es va repetir en la major part del centre de la ciutat i dels barris. La previsió és que la normalitat torni avui, un cop s’hagin dut a terme les tasques de recollida dels residus urbans. En aquests dies, com a resultat de les festes de Nadal, els dipòsits de material s’ha incrementat de manera notable, com era perfectament visible ahir, diumenge, cosa que significa que els Reis d’Orient han estat generosos amb el conjunt de tarragonins.