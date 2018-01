Detingut per robar a diferents comerços i establiments del centre de Tarragona

L’individu ha pogut ser arrestat gràcies a un testimoni que ha presenciat els fets i ha facilitat la seva descripció a la policia

Redacció

Actualitzada 08/01/2018 a les 14:21

La Guàrdia Urbana ha detingut un home de 35 anys com a presumpte autor de diversos robatoris amb força a diferents comerços i establiments del centre de Tarragona. L’individu ha pogut ser arrestat gràcies a un testimoni, qui va alertar dels fets i va donar una descripció del presumpte lladre.



Els fets es remunten a aquesta matinada, quan els agents han acudit al carrer Florenci Vives alertats per la trucada d'una persona que denunciava que s'havia forçat la reixa d'accés d'un local de la zona. El testimoni ha aportat la descripció de la persona que, presumptament, ha accedit de forma irregular a l'establiment.



Una altra patrulla s'ha desplaçat per buscar la persona descrita i l'ha trobat prop de la rotonda del cementiri. Realitzant un itinerari amb l’individu, els agents han comprovat que s'havia forçat el bombí de la persiana elèctrica d'un centre educatiu proper. Una patrulla dels Mossos d'Esquadra també s'ha acostat a la zona i ha informat que tenien constància que s'havien forçat la porta a altres dos locals propers a la zona, en els quals es farà comprovació de danys. Els agents han detingut l’individu com a presumpte autor de diversos robatoris amb força.