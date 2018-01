Detingut per colpejar a l'estómac i a l'espatlla a dos agents de la Guàrdia Urbana

Els agents van adreçar-se al seu domicili en haver rebut una denúncia per assetjament

08/01/2018

La Guàrdia Urbana va detenir, el passat dissabte dia de Reis, un home de 28 anys com a presumpte autor d'un delicte d'atemptat als agents de l'autoritat. Concretament l’individu va propinar un cop a l’estómac i un a l’espatlla a dos policies.



Els agents havien rebut una denúncia per un delicte d'assetjament i van desplaçar-se a una adreça facilitada, propera a la zona de l’amfiteatre, com a possible domicili del presumpte autor.



Un cop allà, els agents van preguntar per l’individu, qui realment tenia un nom diferent amb el qual era conegut. Quan l'individu va veure els agents va posar-se molt nerviós, va començar a cridar i va atansar-se als dos policies, colpejant-los a l'estómac i a l'espatlla respectivament. Finalment l’home va ser reduït i va quedar detingut per un delicte d’atemptats als agents de l’autoritat.