La CET vol el compromís dels partits per fer voreres entre els barris i el centre

L’organització, que engloba prop de cent entitats, inicia el dimecres una ronda de converses amb els grups municipals per saber les seves opinions

Actualitzada 07/01/2018 a les 22:06

La Coordinadora d’Entitats de Tarragona (CET) iniciarà aquest dimecres una ronda de reunions amb els grups municipals de l’Ajuntament i també amb Podem, tot i no estar representat al consistori, per plantejar-los temes de ciutat dels quals ja es parla de fa temps i arrancar-los compromisos ferms, com la transformació de la façana marítima, la connexió dels barris amb el centre de la ciutat per a vianants, la realització d’un estudi epidemiològic que fa anys que demana, la situació del petit comerç o la degradació de la Part Baixa, entre altres.

El president de la CET, Àngel Juárez, ha informat aquesta redacció que la primera de les trobades programades es farà amb el Grup Municipal de Ciutadans, al que seguiran altres representants polítics a l’Ajuntament. «Després de cada una de les reunions, farem un balanç del contingut de la trobada i dels compromisos als quals s’hagi arribat». L’objectiu que persegueix aquesta iniciativa és «conèixer si els partits polítics de la ciutat donen suport o rebutgen les qüestions que els plantejarem», ha dit Juárez, qui ha apuntat que «gairebé tots els grups ja ens han comunicat que estan disposats a reunir-se amb la CET». Aquesta organització està formada per prop d’un centenar d’entitats del Camp de Tarragona.



Juárez ha comentat que «el temps passa i hi ha projectes que no s’executen, tot i que en alguns casos fa molt que se’n parla». «Al final, els ciutadans de Tarragona no es creuran res del que diguin els polítics i, en cas d’arribar-se a aquesta situació, seria molt lamentable», ha advertit. El president de la CET ha indicat que «nosaltres no volem entrar en cap polèmica, però sí conèixer l’opinió dels partits polítics respecte a temes que interessen a la ciutat i, també, perquè pensem que hi ha grans obres de les quals fa molts anys que estem parlant i que necessiten un consens».



Un dels temes que la CET posarà damunt la mesa de treball és la connexió dels barris amb el centre de la ciutat. «Cal que la gent pugui desplaçar-se caminant des de Ponent o Sant Salvador sense córrer cap risc, i per això és necessari la construcció de voreres i que aquestes estiguin il·luminades». No és presentable que els alumnes que estudien a Sescelades no disposin de voreres en condicions per poder anar a peu».



En opinió de Juárez, «un cop hagin finalitzat els Jocs Mediterranis, que és l’esdeveniment més important que farà la ciutat en els pròxims mesos, s’haurà de parlar de les grans obres de futur que ha de fer Tarragona». Entre aquestes, va destacar «el futur de la façana marítima, a partir de la reforma que patirà la xarxa ferroviària, aspecte en el qual s’està treballant des de diversos sectors socials i econòmics i que cal consensuar entre tots».

El president de la Coordinadora ha subratllat que els estaments polítics de la ciutat haurien de comptar més amb les opinions dels ciutadans. Juárez ha posat com a exemple de manca d’interrelació «la Fundació Tarragona Smart City, que en cinc anys mai ens ha trucat per assistir-hi a reunions, quan nosaltres pensem que s’ha de comptar amb tota la societat i que aquesta s’impliqui en els temes que més afecten la ciutat».