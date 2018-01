L'AV Catedral reclama la barana de Misericòrdia que va trencar un camió

L’accident es va produir fa avui quatre mesos i el mur provisional que va construir l’Ajuntament no ha estat substituït per l’element original

Aquest dilluns es compleixen quatre mesos des que un camió estacionat al carrer Major es va desfrenar i va col·lidir amb la barana de la Baixada de Misericòrdia, destruint-la parcialment. El vehicle la va travessar i va caure al carrer Trinquet Vell, davant la sorpresa de les persones que es trobaven en aquest lloc en el moment de l’accident. Tot i que es va construir un mur provisional, a l’espera de reposar la barana, la situació segueix sent la mateixa, un fet que ha estat qüestionat per l’Associació de Veïns Catedral. «Hi ha el perill que algú es repengi i es faci mal», ha dit a aquesta redacció el president de l’entitat, Jordi Ferré, qui també considera que «l’aspecte que ofereix el mur no és el més idoni per un barri històric i patrimonial com el de la Part Alta».



Ferré ha informat que «l’associació ha parlat amb l’Ajuntament amb l’objectiu que procedeixi a arranjar la barana, com es va comprometre, perquè tot torni a la situació que hi havia abans de l’accident que va patir el camió». El president de l’entitat veïnal ha recordat que l’associació «també demana que en posi una barana a l’altra vorera, com ja hi havia hagut antigament, per facilitar a la gent gran transitar d’una manera més còmoda per la Baixada de Misericòrdia».



Aquesta no és l’única reclamació que l’associació de veïns fa a l’Ajuntament tarragoní per millorar el passi de persones per la Baixada de Misericòrdia. «Des de fa anys, demanen al consistori que habiliti una rampa en aquest carrer de la Part Alta per facilitar l’accés de persones que es desplacen en cadira de rodes». «Aquestes propostes les fem pensant tant en la gent que resideix en el barri o que s’acosta a la Part Alta per molts motius, com en els turistes que ens visiten», ha dit el president de l’entitat, qui ha subratllat que, segons la seva opinió, «l’Ajuntament no fa res, potser perquè tot l’esforç el dedica als Jocs Mediterranis i no a allò que realment necessita el ciutadà de Tarragona, com ara arranjar la barana que es va emportar el camió que va tenir l’accident».



Els fets van ocórrer el 8 de setembre i en l’incident van resultar ferides lleus dues persones. Un camió frigorífic va bolcar a primera hora del matí. El vehicle, que transportava fruita, estava aparcat al carrer Major, a pocs metres de distància de Misericòrdia, quan va quedar desfrenat. En el curt recorregut que va fer, va trencar uns vuit metres de la barana, abans de precipitar-se a Trinquet Vell i encastar-se contra la paret d’un edifici. Pocs dies després del succés, l’Ajuntament va iniciar la construcció del mur que encara és visible, per motius de seguretat, i amb caràcter provisional.



Jordi Farré ha afirmat que «aquest accés a la Part Alta, el més utilitzat pels turistes que venen a Tarragona, necessita una actuació integral, no només per una qüestió d’estètica sinó per posar-lo al dia en temes d’accessibilitat».